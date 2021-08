Disney+ komt met tweede seizoen van 'Diary of a Future President'

Woensdag 18 augustus gaat het tweede seizoen van 'Diary of a Future President' in première op Disney+. Deze coming-of-age-serie volgt Elena doorheen haar ups en downs van de middelbare school, die haar op weg helpen om president van de Verenigde Staten te worden.

'Diary of a Future President' is gemaakt door showrunner Ilana Peña ('Crazy Ex-Girlfriend') en losjes geïnspireerd door Peña's eigen adolescentie, 'Diary of a Future President' is geprezen om zijn authentieke weergave van een Latinx-tween en haar vrienden en familie.

Tess Romero schittert als de jonge Elena Cañero-Reed naast uitvoerend producent Gina Rodriguez ('Jane the Virgin') die optreedt als de volwassen Elena die gedurende het seizoen opnieuw verschijnt als Elena's toekomstige zelf en geweten dat haar door de middelbare school en naar het Witte Huis leidt.

In 'Diary of a Future President' spelen ook Selenis Leyva ('Orange is the New Black') als Elena's moeder Gabi, Charlie Bushnell als Elena's broer Bobby en Michael Weaver als Gabi's vriend Sam. Terugkerende cast bestaat uit Jessica Marie Garcia als Gabi's collega Camila, Carmina Garay als Elena's beste vriendin Sasha, Sanai Victoria als Elena's klasgenoot Melissa, Harmeet Pandey als Elena's vriendin Jessica, evenals Brandon Severs en Nathan Arenas als Bobby's vrienden Liam en Danny.

Keith Heisler en Molly Breeskin zijn uitvoerende producenten naast Peña en Rodriguez. 'Diary of a Future President' wordt geproduceerd door CBS Studios in samenwerking met I Can and I Will Productions.

Seizoen één van 'Diary of a Future President' is momenteel beschikbaar op Disney+. Alle 10 afleveringen van seizoen twee worden vanaf woensdag 18 augustus gestreamd.