Deze week op Apple TV +

Streamingdienst Apple TV + lost deze week weer enkele nieuwe series en afleveringen van lopende reeksen. We geven je graag enkele kijktips mee.

Nieuwe afleveringen van 'Defending Jacob' en 'Helpsters Help You' deze week in première op Apple TV +.

'Defending Jacob' - Nieuwe aflevering gaat in première op vrijdag 8 mei

Een meeslepende, karaktergestuurde thriller gebaseerd op de gelijknamige bestseller van de New York Times uit 2012 met in de hoofdrollen Chris Evans, Michelle Dockery, Jaeden Martell, Cherry Jones, Pablo Schreiber, Betty Gabriel en Sakina Jaffrey.

De dramaserie speelt zich af rond een schokkende misdaad die een kleine stad in Massachusetts en met name een gezin in de war brengt, waardoor een assistent-officier van justitie moet kiezen tussen zijn beëdigde plicht om gerechtigheid te handhaven en zijn onvoorwaardelijke liefde voor zijn zoon.

In de vijfde aflevering, 'Visitors', gaat Andy op bezoek bij zijn vader en ontdekt hij verontrustende informatie van Jacob's vrienden Derek en Sarah.

'Helpsters Help You' - elke vrijdag gratis nieuwe afleveringen

Een nieuwe korte serie van de makers van 'Sesamstraat' en geïnspireerd op Apple's Parents 'Choice en Common Sense Media Award-winnende serie 'Helpsters'. Met in de hoofdrol Cody, de enthousiaste leider van de 'Helpsters'.

De serie is gemaakt in samenwerking met Sesame Workshop. Gratis nieuwe mini-afleveringen op vrijdag, exclusief op Apple TV +.

In de nieuwe aflevering van deze week wordt Cody vergezeld door haar vriend Amazing Alie en laat ze zien hoe we spelletjes kunnen spelen met onze vrienden die ver weg zijn.

'Helpsters Help You' is gemaakt om peuters en ouders in deze tijd van COVID-19 emotioneel te ondersteunen. Elke short wordt uitgezonden vanuit de 'Helpsters'-winkel, en Cody geeft handige tips en liedjes. De serie is gemaakt om ouders te helpen hun kinderen op te leiden en te vermaken en om leraren te helpen die creatieve manieren verkennen om leren op afstand te vergemakkelijken.

Binnenkort:

'Central Park'

Een nieuwe muzikale animatiekomedie met in de hoofdrollen Josh Gad, Leslie Odom Jr., Kristen Bell, Kathryn Hahn, Tituss Burgess, Daveed Diggs en Stanley Tucci. 'Central Park' is gemaakt, geschreven en geproduceerd door Emmy Award-winnaar Loren Bouchard ('Bob's Burgers'), naast Grammy Award-winnaar Josh Gad ('Frozen') en Emmy Award-winnaar Nora Smith ('Bob's Burgers'). De serie volgt de Tillermans, een familie die in Central Park woont. Owen, de parkmanager, en Paige, zijn vrouw en journaliste, voeden hun kinderen Molly en Cole op in 's werelds beroemdste park terwijl ze hotel-erfgename Bitsy Brandenham en haar verdraagzame assistente Helen afweren, die niets liever wil dan het park te veranderen in appartementen.

Te zien vanaf vrijdag 29 mei.

'Dear…'

Een nieuwe documentairereeks bestaande uit 10 afleveringen, geproduceerd door Emmy Award en Peabody Award-winnaar R.J. Cutler en geïnspireerd op de baanbrekende 'Dear Apple' -spots van Apple. 'Dear…' toont een inventieve en filmische benadering van biografieën van de meest iconische figuren in de samenleving van vandaag door brieven te gebruiken die zijn geschreven door mensen wier leven is veranderd door hun werk.

Premiere op vrijdag 5 juni.