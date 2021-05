Deze maand op National Geographic Channel

n juni staat National Geographic weer voor je klaar met boeiende en veelzijdige content. Laat je meeslepen in de adembenemende docu 'Great Barrier Reef' en kijk naar een nieuw seizoen 'Car SOS!', allemaal op National Geographic!

Je favoriete autoliefhebbers blijven vervallen roestbakken veranderen in autodromen die uitkomen voor nietsvermoedende autobezitters. Tim en Fuzz voeren enkele van de meest angstaanjagende autorestauraties uit die ze ooit hebben gezien en doen deze keer een paar van de meest hartverwarmende onthullingen.

NIEUW SEIZOEN

CAR SOS

Vanaf 3 juni elke donderdag om 21.00 uur op National Geographic.

DOCUMENTAIRE REEKS

GREAT BARRIER REEF: A LIVING TREASURE

Het Great Barrier Reef: 's werelds grootste levende structuur en het enige levende organisme dat vanuit de ruimte wordt gezien. Ga met de meermaals bekroonde acteur Russell Crowe op reis door het meest rijke en complexe natuurlijke ecosysteem op aarde. Verken een andere omgeving en maak in elke aflevering kennis met de diverse wezens, groot en klein, die langs dit 2.300 km lange traject van koraal leven.

Vanaf 9 juni elke woensdag om 21.00 uur op National Geographic.

HIGH MAINTENANCE

Elk technisch wonder, of het nu een constructie, gebouw of technologisch systeem is, heeft constante monitoring en onderhoud nodig om een ramp te voorkomen. Het bouwen van een complexe structuur of systeem vereist zorg en aandacht voor detail, maar als die structuur zou falen, zijn de gevolgen onmiddellijk en verwoestend.Daarom zijn doorlopende onderhoudsprocedures net zo belangrijk als de eerste bouw.

Vanaf 10 juni elke donderdag een dubbele aflevering vanaf 22.00 uur op National Geographic.

WAT JE OOK NIET MAG MISSEN

DOCUMENTAIRE

GHOST OF THE MINERVA

27 januari 1968. De Minerva, een Franse onderzeeër, verdwijnt tijdens een trainingsmissie, onderschept door een hevige storm. Aan boord waren 52 matrozen van wie de lichamen nooit zijn gevonden. 51 jaar later, in 2019, slagen families van de slachtoffers erin om het onderzoek naar hun verlorenen te hervatten, met behulp van de allernieuwste technologieën voor onderwaterexploratie.

Zaterdag 26 juni om 21.00 uur op National Geographic.

FILM

DE WILDE STAD

'De Wilde Stad' schetst een beeld van de stad vanuit een totaal nieuw perspectief, dat van de onopgemerkte inwoners: de vele wilde dieren en planten. Bergketens van glas en beton, industriële savannes, kilometers rioolbuizen. Voor een groot aantal wilde dieren, bomen en planten zijn onze straten, tunnels, waterwegen en gebouwen van baksteen net zo geschikt en aantrekkelijk als een oerbos of nieuwe wildernis. De stad verdringt of vervangt niet de natuur, het is natuur. De forenzende patatmeeuw en de vinexvos zijn net zo wild en bijzonder als de zeehond en de panda.

Woensdag 30 juni van 22.00 uur tot 24.00 uur op National Geographic.