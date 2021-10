'Deadliest Catch: Bloodline' vanaf woendag op Discovery

Een schatkaart vol rijke visgronden, dat is wat Josh Harris tegenkwam toen hij een oude zeekaart van Hawaï vond in het huis van zijn overleden vader, de legendarisch krabvisser Phil Harris.

Maar nu Josh voor de tweede keer terug wil keren naar Hawaï om de oude plannen van zijn vader uit te voeren, krijgt hij te maken met de gevolgen van corona. De meeste hotels op het eiland zijn gesloten, waardoor ze geen vis meer nodig hebben, met als gevolg dat 80% van de visindustrie is ingestort. Maar als er één ding is dat Josh van zijn vader geleerd heeft is het dit: als je iets waardevols kunt krijgen, is het waardevol om ervoor te strijden. Dus schakelt hij zijn partner Casey McManus in om te kijken wat wél mogelijk is.

De uitkomst: vis proberen te verkopen in Las Vegas, de plek in Amerika waar de meeste vis wordt geconsumeerd. Ze maken afspraken met verschillende restaurants met als verkoopargument dat zij rechtstreeks kunnen leveren. From the hook to the cook! Eén eigenaar gunt ze de kans om een testlevering te doen van 1000 pond vis in een paar dagen tijd. Josh en Casey schakelen de hulp in van de beste visserman van Hawaï, Jeff Silva. Kunnen ze op tijd de juiste kwaliteit leveren en zo van de Hawaïaanse droom van vader Phil een serieuze business maken?

'Deadliest Catch: Bloodline', vanaf woensdag 13 oktober t/m woensdag 10 november om 20.30 uur bij Discovery.