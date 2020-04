De nieuwste films op Prime Video

'Green Book'

Een inspirerend en hartverwarmend waargebeurd verhaal over een hechte vriendschap tussen een uitsmijter (Viggo Mortensen) en concertpianist (Mahershala Ali), die gedwongen worden hun verschillen opzij te zetten om de meest onvergetelijk reis van hun leven te maken. Green Book is een biografische roadmovie, onder regie van Peter Farrelly.

'On the Basis of Sex'

'On the Basis of Sex', vertelt het indrukwekkende waargebeurde verhaal van de jonge advocate Ruth Bader Ginsburg (Felicity Jones), die korte metten wilt maken met de eeuwenlange genderdiscriminatie. Ruth Bader is uitgegroeid tot één van de grootste iconen ter wereld die zich inzet voor gendergelijkheid en is tegenwoordig rechter van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten.

'Vice'

Het waargebeurde verhaal van Dick Cheney (Christian Bale), één van de belangrijkste Vicepresidenten in de geschiedenis van de Verenigde Staten. 'Vice' vertelt het verhaal over hoe een bureaucratische insider uit Washington stilletjes de machtigste man ter wereld werd als Vicepresident van George W. Bush (Sam Rockwell).

'Five Feet Apart'

Een romantisch drama dat je wilt zien, geschreven door Justin Baldoni, Mikki Daughtry en Tobias Iaconis. Stella is een levendige een vrolijke 17-jarige, die in tegenstelling tot de meeste tieners, een groot deel van haar tijd in het ziekenhuis moet doorbrengen vanwege haar taaislijmziekte. Wanneer Stella de charmante en rebelse Will die ook taaislijmziekte heeft ontmoet, voelen ze beide een sterke band. Een hartverscheurend verhaal over twee tieners die helaas vanwege hun ziektes niet dichterbij elkaar mogen komen dan op 5 stappen afstand van elkaar.

'Fast & Furious: Hobbs & Shaw'

Al jaren slingeren de bikkelharde agent Luke Hobbs en outcast Deckard Shaw beledigingen naar elkaars hoofd en mogen ze elkaar niet. In 'Fast & Furious: Hobbs & Shaw' gebeurt het onmogelijke wanneer Hobbs & Shaw wel moeten samenwerken als de cyber-genetische ontwikkelaar anarchist Brixton een bio-virus in handen krijgt dat de mensheid voorgoed kan veranderen. Samen gaan ze de strijd aan om de enige man die nog ruiger lijkt te zijn dan zijzelf ten val te brengen.

'Godzilla: King of Monsters'

'Godzilla: King of the Monsters' is het vervolg op Godzilla uit 2014 en de 35ste film uit de Godzilla-serie. Wanneer de eeuwenoude megamonsters Godzilla, Mothra, Rodan en King Ghidorah herrijzen en om de heerschappij strijden is de mensheid in gevaar en neemt het cryptologische agentschap Monarch het tegen ze op.

'Booksmart'

Beste vriendinnen Amy & Molly staan aan de vooravond van hun diploma-uitreiking wanneer ze beseffen dat ze de afgelopen jaren alleen maar in de bibliotheek hebben gezeten, geen één regel hebben overtreden en enkel geen feestje hebben gevierd. De meiden besluiten het roer om te gooien en de wereld te laten zien dat ze niet saai zijn en daarom gaan ze een inhaalslag maken.

'Ma'

De psychologische horrorfilm geproduceerd, mede geschreven en geregisseerd door Tate Taylor. Sue Ann is een eenzame vrouw die woon in een rustige stadje bij Ohio. Wanneer een Maggie met haar groep vrienden vraagt aan Sue Ann of ze wat drank wilt kopen voor hen doet ze dit en biedt ze de kelder van haar huis aan zodat ze kunnen feesten. Er zijn alleen wel wat huisregels, zo moet er altijd iemand nuchter blijven, er mag niet gevloekt worden en belangrijkste regel, ga nooit naar boven…

'Stan & Ollie'

'Stan & Ollie' vertelt het waargebeurde verhaal van ‘s werelds bekendste Hollywood duo: Stan Laurel en Oliver Hardy. Aan Steve Coogan en John C Reilly de eer om de rollen van deze legendarische iconen te vertolken. Met hun hoogtijdagen ver achter zich, plannen Stan en Ollie een laatste theatertour door het naoorlogse Engeland en Ierland.

'Huisdiergeheimen 2'

'Huisdiergeheimen 2' vervolgt het verhaal van Max, Gidget, Snowball en de rest van de bende wanneer zij nieuwe avonturen tegemoet gaan. Ontdek de emotionele kant van onze huisdieren, de sterke onderlinge band met elkaar en de families die van hen houden. In huisdiergeheimen 2 komen we weer meer te weten over onze lieve huisdieren.