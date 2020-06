De meest spraakmakende verfilmde boeken op Amazon Prime Video

Laat je verrassen door een heerlijke top 10 lijst met series en films die gebaseerd zijn op boeken. Wist je bijvoorbeeld dat de geliefde oger Shrek gebaseerd is op een boek? En dat de intriges van 'Pretty Little Liars' gebaseerd zijn op de boeken van Sara Shepard?

'Pretty Little Liars' S1-7

Geïnspireerd op de boeken van Sara Shepard, begint de serie met het leven dan 4 meiden. Waan je in de wereld van Spencer, Hanna, Aria en Emily. De meiden denken dat hun geheimen voor altijd veilig zijn, totdat er een vriend verdwijnt en 1 smsje alles kan veranderen. De serie zit vol met raadsel, schandalen, intriges en spanning. Een heerlijke serie waarvan er 7 seizoenen op Prime Video te bekijken zijn.

'Little Fires Everywhere' S1

Gebaseerd op de bestseller van Celeste Ng in 2017, volgt 'Little Fires Everywhere' de verwevenheid van de bijna picture perfect Richardson-familie en een raadselachtige moeder en dochter die hun leven op het spel zetten. Het verhaal vertelt over de druk van geheimen, de aard van kunst en identiteit, de oerkracht van het moederschap en het gevaar om te geloven dat het volgen van de regels een ramp kan voorkomen.

'Good Omens'

'Good Omens' is een miniserie gebaseerd op de gelijknamige roman uit 1990 van Terry Pratchett en Neil Gaiman. Het einde van de wereld is nabij, waardoor een kieskeurige engel en een uitbundige demon die aardig gesteld zijn op het leven op aarde een onwaarschijnlijke samenwerking moeten aangaan om het armageddon te stoppen. Maar ze zijn de antichrist kwijt, een 11-jarige jongen die geen weet heeft van zijn rol in dit verhaal. Hierdoor moeten ze op avontuur om hem te vinden en de wereld te redden voordat het te laat is.

'Modern Love'

De serie 'Modern Love' vertelt acht verhalen over de liefde en de romantiek. Persoonlijke essays geschreven door bekende en onbekende mensen, over hun eigen ervaringen met daten, relaties, het huwelijk, de liefde en ouderschap. Uit de stapels met ingezonden brieven zijn er acht gekozen, met een verhaal over de 'jonge' liefde tussen zeventigplusser Margot en tachtigplusser Kenji en het relaas van een bijzondere vriendschap tussen een conciërge en een huurster.

'The Lord of the Rings' Trilogie

De met 17 Oscars genomineerde 'The Lord of the Rings' trilogie is de verfilming van het gelijknamige boek van J.R.R. Tolkien. Een fantastische filmreeks waar je bij weg kan dromen als je je onderdompelt in het epische verhaal over de avonturen van Frodo Baggins.

'De 100 Jarige Man die uit het Raam Klom en Verdween'

Het boek 'De Man Die Uit het Raam Klom en Verdween' van Jonas Jonasson was een ongekend succes en de verfilming is een ware must see. Allan’s honderdste verjaardag wordt groots gevierd in het bejaardentehuis, maar de jarige vertrekt kort voordat het feest losbarst. Hij klimt namelijk uit het raam en verdwijnt. Allan begint aan een onvergetelijke roadtrip waarbij het van het ene in het andere avontuur terecht komt. Tegelijkertijd passeren de memorabele momenten uit zijn leven en die van de twintigste-eeuwse geschiedenis.

'Knielen op een bed van Violen'

Jan Siebelink, de Nederlandse literatuur schrijver die met 'Knielen op het bed van Violen' ruim 600.000 exemplaren verkocht, schreef een uniek verhaal waar velen zich in bleken te herkennen. Van dit mooie ontroerende verhaal is een gelijknamige film uitgebracht. Jeugdliefdes Hans en Margje Sievez leiden een gelukkig gezinsleven op hun kwekerij. Beiden werken hard om het bedrijf gezond te houden en hun onvoorwaardelijke liefde voor elkaar houdt ze sterk. Op een dag komt Hans de prediker Jozef Mieras tegen die hem over God vertelt en de herinneringen aan zijn streng gelovige opvoeding aanwakkert.

'Forrest Gump'

Na gelijknamig boek van Winston Groom. Tom Hanks levert een verbazingwekkende acteerprestatie als Forrest in deze veelgeprezen film van regisseur Robert Zemeckis. Drie turbulente decennia lang overkomt Forrest een stroom van gebeurtenissen die hem meevoeren van football held tot Vietnam-veteraan en garnalen magnaat, van de hoogste onderscheiding van het Witte Huis tot in de armen van zijn grote liefde. Het blijft een film favoriet van velen en nu te zien op Prime Video.

'Shrek'

Wat je waarschijnlijk niet wist is dat Shrek de film gebaseerd is op het kinderboek van de schrijver William Steig. Shrek is een chagrijnige oger die in een afgelegen moeras woont. Zijn zo geliefde rust wordt echter verstoord door de komst van een aantal sprookjesfiguren. Blinde muizen in zijn eten, een grote boze wolf in zijn bed.

'Beautiful Boy'

'Beautiful Boy', gebaseerd op de bestseller-memoires van vader en zoon David en Nic Sheff, vertelt het hartverscheurende en inspirerende verhaal van overleving, terugval en herstel in een gezin dat jarenlang kampte met de drugsverslaving van hun zoon Nic.