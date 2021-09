Dave Franco regisseert 'Somebody I Used to Know' voor Amazon Studios

Amazon Studios kondigde vandaag aan dat Dave Franco de aankomende Amazon Original film 'Somebody I Used to Know' zal regisseren, naar een script dat hij schreef samen met Alison Brie.

Brie zal ook de hoofdrol spelen in de door Temple Hill Entertainment en Black Bear Pictures geproduceerde romantische komedie naast Jay Ellis en Kiersey Clemons. Tot de producenten behoren Temple Hill's Marty Bowen, Wyck Godfrey, Isaac Klausner en Black Bear's Ben Stillman, Leigh Kittay, en Michael Heimler. Uitvoerend producenten zijn Franco, Brie, Temple Hill's Laura Quicksilver, Black Bear's Teddy Schwarzman, en Bart Lipton. De film is volgend jaar exclusief op Prime Video te zien.

'Somebody I Used to Know' volgt workaholic Ally (Alison Brie) die tijdens een trip naar haar geboortestad een nacht doorbrengt met haar ex-vriend Sean (Jay Ellis) met wie ze herinneringen gaat ophalen. Hierdoor begint ze alles in twijfel te trekken over de keuzes die ze heeft gemaakt en de persoon die ze is geworden. De dingen worden alleen maar verwarrender wanneer ze Cassidy (Kiersey Clemons) ontmoet, een jongere vrouw die haar doet denken aan de persoon die ze vroeger was.

De film herenigt Franco en Brie met Black Bear na hun box office succes, 'The Rental'. De horrorfilm, die Franco's regiedebuut vormde en Brie in de hoofdrol had, kwam afgelopen zomer uit en kreeg lovende kritieken.

'Alison en ik houden van romantische komedies en werden geïnspireerd door de klassiekers uit de jaren 80 en 90. We zijn erg enthousiast over de samenwerking met Jay en Kiersey, die beiden zeer natuurlijke performers zijn en in staat zijn om zowel luchtigheid als drama te brengen. We zijn zo dankbaar dat we hebben samengewerkt met Amazon Studios, die ongelooflijk behulpzaam zijn geweest bij het tot leven brengen van dit project', zegt Dave Franco.

'Publiek over de hele wereld gaat net zo verliefd worden op 'Somebody I Used to Know' als wij. Dave en Alison hebben een geliefd genre op een heerlijke moderne manier opnieuw vormgegeven. We kunnen niet enthousiaster zijn om deze ongelooflijke cast de film tot leven te zien brengen, geleid door Dave's visie, en om samen te werken met Temple Hill en Black Bear om het op het scherm te brengen', zegt Julie Rapaport, Co-Head of Movies bij Amazon Studios.

Franco's productie credits omvatten A24's 'Zola' die in première ging met lovende kritieken; de langverwachte Hulu mini-serie 'Pam & Tommy' met Sebastian Stan en Lily James; en de aankomende Vanilla Ice biopic 'To the Extreme'. Voor de camera heeft Franco onlangs de productie afgerond van de Apple Limited Series 'The Afterparty', waarin hij samenwerkt met producers Lord en Miller, en Netflix's speelfilm 'Day Shift' waarin hij speelt met Jamie Foxx.

Op filmgebied speelde Brie onlangs de hoofdrol in 'Promising Young Woman' van Focus Features, die een Academy Award won voor Beste Originele Scenario, naast een nominatie voor Beste Film van het Jaar. Op televisie speelde ze eerder in 'Glow' voor Netflix, waarvoor ze twee Golden Globe Award-nominaties kreeg.

Ellis speelt momenteel in HBO's Emmy-genomineerde komedieserie 'Insecure', die in oktober terugkeert voor het vijfde en laatste seizoen. Op filmgebied zal hij te zien zijn in de langverwachte Paramount Pictures sequel' Top Gun: Maverick' met Tom Cruise, die op 19 november uitkomt. Onlangs was Ellis medeoprichter en uitvoerend producent van de nieuwe podcast 'Written Off', die de stem versterkt van jonge auteurs die voorheen in de gevangenis zaten en een opmerkelijk talent hebben voor het schrijversvak.

Clemons is klaar om haar rol als Iris West te hervatten in 'The Flash' voor Warner Bros., dat volgend jaar november uitkomt. Eerder was ze te zien als Darling' in de live action-CGI hybride film, 'Lady and the Tramp' voor Disney+ en speelde ze in de Sundance doorbraakfilms 'Hearts Beat Loud' en 'Sweetheart'. Clemons zal ook een hoofdrol vertolken in de aankomende animatieserie 'Fairfax', die dit najaar van start zal gaan op Amazon Prime Video.