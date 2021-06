'Clarkson's Farm' vanaf vrijdag beschikbaar op Prime Video

'Clarkson's Farm' volgt een intens, slopend en vaak hilarisch jaar uit het leven van de meest onwaarschijnlijke boer van Groot-Brittannië en zijn team, terwijl ze te kampen hebben met het slechtste boerenweer in decennia, ongehoorzame dieren, niet-reagerende gewassen en een onverwachte pandemie.

Clarkson, die alleen wordt geholpen door zijn team landbouwmedewerkers, ontdekt al snel dat een moderne boer vaak tegelijkertijd een natuurbeschermer, wetenschapper, herder, winkelier, vroedvrouw, ingenieur, boekhouder en tractorbestuurder moet zijn. Ondanks de calamiteiten die volgen, is dit zeker niet 'The Grand Tour goes farming'.

Hier op de boerderij hebben de mislukkingen echte emotionele gevolgen en Jeremy, volledig uit zijn comfortzone, moet op anderen leunen terwijl hij gewassen verbouwt, schapen hoedt en milieuprojecten uitvoert die hem na aan het hart liggen. En ja, dat laatste heb je goed gelezen. Dit is Jeremy Clarkson zoals je hem nog nooit gezien hebt.

'Clarkson's Farm', vanaf vrijdag 11 juni op Prime Video.