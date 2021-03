Check de eerste beelden van 'The Legend of Sergio Ramos'

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2021

Amazon Prime Video heeft de eerste beelden vrijgegeven van de aankomende Amazon Original Series, 'The Legend of Sergio Ramos'. Hierin wordt gekeken naar de mijlpalen uit de legendarische carrière van de internationale voetballer.

Dit is een navolging van het succes van de populaire Spaanse Amazon Original Series, 'El Corazón de Sergio Ramos', die in 2019 op Prime Video werd gelanceerd. 'The Legend of Sergio Ramos' lanceert voor deze zomer exclusief wereldwijd op Prime Video.

De nieuwe docuserie bevat getuigenissen van enkele mensen die deel hebben uitgemaakt van de carrière van deze legendarische voetballer, waaronder zijn teamgenoten en coaches: Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Luka Modric, Marcelo Vieira, Toni Kroos, Raphaël Varane, Lucas Vázquez, Raúl González Blanco, Roberto Carlos, Iker Casillas, Jesús Navas en Sergio Busquets, maar ook vrienden en beroemdheden die zijn leven hebben beïnvloed, zoals Alejandro Sanz, Jorge Valdano en Rafa Nadal.

In de zes afleveringen tellende docuserie komen de mijlpalen aan bod die Sergio Ramos heeft bereikt, de mijlpalen waar hij momenteel aan werkt en de mijlpalen die nog moeten komen. Daarnaast worden de bepalende persoonlijke en professionele momenten van het afgelopen seizoen belicht.

'The Legend of Sergio Ramos' zal nooit eerder vertoonde beelden van LaLiga tonen zoals Ramos' gedachten over de belangrijkste beslissingen uit zijn carrière en herinneringen aan grote momenten. Ook zal er een vooruitblik worden geven op toekomstplannen, evenals de getuigenissen van degenen die zijn persoonlijke en professionele leven hebben gedeeld.

De reis van een held vergt opoffering, en deze serie zal zowel Sergio's momenten van glorie als zijn teleurstellingen vastleggen. Na 15 jaar aan de top van zijn spel te hebben gespeeld in topwedstrijden, blijft Sergio Ramos alles geven aan de sport waar hij van houdt alsof het nog steeds zijn eerste dag op het veld is.

'The Legend of Sergio Ramos' is een Endemol Shine Iberia productie, geproduceerd door Javier Pereira en geregisseerd door José Rueda.