Cartoon Network steunt Wereldmeisjesdag

Op 11 oktober staan wereldwijd meisjes centraal tijdens Wereldmeisjesdag. TV-zender Cartoon Network steunt deze speciale dag om aandacht te vragen voor de positie van meisjes.

Gelijkheid kan er alleen zijn als iedereen met respect behandeld wordt en dezelfde kansen in het leven krijgt; meer dan 1,1 miljard meisjes staan klaar om hun toekomst te trotseren. Elke dag strijden deze meisjes voor gelijkheid en respect, en zij laten zien dat ze niet te stoppen zijn!

Om de dappere meiden over de hele wereld te eren nemen de favoriete meiden van Cartoon Network het YouTube-kanaal een week lang over. De meiden van series als 'DC Super Hero Girls', 'Unikitty' en 'The Powerpuff Girls' staan centraal op het YouTube-kanaal door middel van highlights en compilaties.

Vier het mee! Vanaf 11 oktober zijn onze dappere heldinnen een week lang te zien in de Girls Take Over- week op het YouTube-kanaal van Cartoon Network.