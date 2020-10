'Bruce Springsteen's Letter to You'-documentaire vrijdag in première op Apple TV +

Het nieuwe studioalbum van Bruce Springsteen met The E Street Band, 'Letter to You', wordt vrijdag gereleased. Bruce Springsteen-fans over de hele wereld krijgen een kijkje achter de schermen bij het creatieve proces van de iconische kunstenaar in de documentaire speelfilm 'Bruce Springsteen's Letter to You' van Apple Original Films.

De documentaire arriveert op dezelfde dag als Springsteens nieuwe album 'Letter To You' en bevat volledige uitvoeringen van The E Street Band, in-studio-opnames, nooit eerder vertoond archiefmateriaal en een diepere kijk op Letter To Jij van Springsteen zelf.

'Bruce Springsteen's Letter to You' legt Springsteen-opname 'Letter To You' live vast met de volledige E Street Band, en bevat laatste uitvoeringen van tien originelen van de nieuwe plaat. Geschreven door Springsteen en geregisseerd door zijn vaste medewerker Thom Zimny ​​('Western Stars', 'The Gift: The Journey of Johnny Cash', 'Springsteen on Broadway'), is de film een ​​eerbetoon aan de E Street Band, aan de rockmuziek zelf en aan de rol die deze in het leven van Springsteen heeft gespeeld.

'Letter To You' is Springsteens eerste studioalbum dat live en samen met de E Street Band is opgenomen sinds 'Born In The U.S.A.' uit 1984. Zowel het album als de begeleidende documentaire bevatten recentelijk geschreven Springsteen-nummers naast legendarische maar niet eerder uitgebrachte composities uit de jaren 70. Gedurende de documentaire deelt Springsteen zijn gedachten en gevoelens achter 'Letter To You' en zet hij de nieuwe muziek in de muziek. context van zijn hele oeuvre. Op die manier is het het volgende stuk in de autobiografische serie die begon met de memoires 'Born to Run', vervolgde met 'Springsteen on Broadway' en verder ging in zijn film 'Western Stars'.

'Bruce Springsteen's Letter to You' van Apple Original Films wordt geproduceerd door Jon Landau en Zimny en gecoproduceerd door Barbara Carr, met Springsteen als uitvoerend producent.