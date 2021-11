Benedict Cumberbatch en Kirsten Dunst schitteren in 'The Power of the Dog'

Netflix lanceert vandaag de officiële trailer van de award winnende film 'The Power of The Dog' met in de hoofdrollen Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons en Kodi Smit-McPhee. De film draait vanaf 18 november in een select aantal bioscopen en is vanaf 1 december wereldwijd te zien op Netflix.

De broers Phil (Benedict Cumberbatch) en George Burbank (Jesse Plemons) zijn elkaars grootste tegenpolen. Phil is charismatisch maar intens wreed. George is rigide, kieskeurig en zachtaardig. Samen zijn ze welgestelde landeigenaren van de grootste ranch in de Montana vallei: een plek waar mannen de dienst uitmaken, de gemoderniseerde wereld op afstand wordt gehouden en de machtigste cowboy ooit, Bronco Henry, nog steeds vereerd wordt. Wanneer Phil er op een dag achter komt dat George in het geheim met de lokale weduwe Rose (Kirsten Dunst) trouwt, reageert hij op gewelddadige wijze. Het is het begin van een meedogenloze oorlog met als doel Rose volledig te ruïneren, terwijl haar zachtaardige zoon Peter als pion wordt gebruikt.

Regie & scenario: Jane Campion

Gebaseerd op het boek van: Thomas Savage

Producers: Jane Campion, Tanya Seghatchian, Emile Sherman, Iain Canning en Roger Frappier

Cast: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee, Thomasin McKenzie, Frances Conroy, Keith Carradine, Peter Carroll en Adam Beach

Director of Photography: Ari Wegner

Production Designer: Grant Major

Costume Designer: Kirsty Cameron

Editor: Peter Scibberas

Composer: Jonny Greenwood

'The Power of the Dog' is een productie van A See-Saw Films en Bad Girl Creekand Max Films in samenwerking met Brightstar, The New Zealand Film Commission, Cross City Films en BBC Film.

'The Power of the Dog' is vanaf 18 november te zien in een select aantal bioscopen en vanaf 1 december wereldwijd op Netflix.