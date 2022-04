'Bee Czar' vanaf woensdag nieuw op Discovery

Walter Schumacher is de meest excentrieke bijenredder die je ooit hebt gezien. De bevlogen bijenliefhebber verwijdert nesten in woonwijken met zijn blote handen om de bijen daarna een nieuw leven elders te geven.

Niet voor niets wordt hij door vrienden Bee Czar (spreekt uit: bizar) genoemd. Walter ziet het als zijn levensmissie om bijen van uitsterven te behoeden en richtte daarom de American Honey Bee Protection Agency op waarmee hij bijennesten bij particulieren weghaalt voordat de brandweer de kolonie komt vernietigen. Hij brengt geen kosten in rekening, maar neemt in ruil de duizenden bijen mee met hun honing, zodat hij daar zijn bedrijf draaiende mee kan houden. Want honey is money. Maar hij doet het vooral, omdat hij weet hoe belangrijk bijen zijn voor ons ecosysteem en daarmee ook voor de mens zelf.

Walter is zo verbonden met de bijen dat hij beweert dat hij met ze kan praten en dat ze hem op een dag verteld hebben dat hij geen bescherming hoeft te dragen. Dus vangt de bee czar met blote armen de bijen, zonder een centje pijn. Hij doet dat samen met zijn oudste zoon Will en een betaalde medewerker die nog wel pakken dragen. Daarnaast heeft hij nog twee jongere zoons die hij als alleenstaande vader opvoedt en klaarstoomt voor het vak.

Door de coronacrisis raakte Walter alles kwijt en nu probeert hij het weer van de grond af op te bouwen. Samen met Will en met zijn onvermoeibare enthousiasme.

'Bee Czar', vanaf woensdag 13 april om 20.30 uur op Discovery.