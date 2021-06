BBC stopt na 23 jaar met 'Holby City'

Foto: © BBC 2021

'We zijn ongelooflijk trots op 'Holby City', maar met grote droefheid kondigen we aan dat de show na 23 jaar in maart volgend jaar van het scherm verdwijnt', dat laat de BBC weten in een persbericht. 'Holby City' is één van de oersoaps van de Britse televisie.

'We moeten soms moeilijke beslissingen nemen om ruimte te maken voor nieuwe kansen en als onderdeel van de toewijding van de BBC om meer programma's in het VK te maken, hebben we de moeilijke beslissing genomen om te stoppen met 'Holby City'. We willen zo kansen creëren om de dramapoot van de BBC opnieuw vorm te geven. We willen van deze gelegenheid gebruik maken om het geweldige team van BBC Studios en alle cast en crew die sinds 1999 bij de show betrokken zijn, te bedanken.'

''Holby' is altijd een publiekslieveling geweest, verraste miljoenen kijkers elke week en won honderden prijzen met een meeslepende mix van geavanceerde medische verhalen en explosieve persoonlijke verhalen.' 'We kijken ernaar uit om de komende maanden met het productieteam samen te werken om ervoor te zorgen dat 'Holby City' met een hoogtepunt afscheid kan nemen van de vele kijkers.'