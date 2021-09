Australian Open ook komend decennium exclusief bij Eurosport en discovery+

Discovery Sports heeft een overeenstemming bereikt met Tennis Australia om de Australian Open tot 2031 live en exclusief uit te zenden. De langetermijnovereenkomst, die in 2022 begint, omvat alle lineaire en digitale rechten, en dat 25 jaar na de uitzending van de eerste Australian Open op Eurosport in 1995.

Daarmee blijven Eurosport en discovery+ dé plek om de eerste Grand Slam op de jaarlijkse tenniskalender te volgen.

Als onderdeel van de 10-jarige overeenkomst zet Discovery alle kanalen, platformen en merken, waaronder Eurosport en streamingdienst discovery+, in om de Australian Open naar een groter en breder publiek te brengen. Naast het bieden van toptennis, gaat Discovery ook samenwerken met Tennis Australia voor een breed scala aan lifestyle- en entertainmentcontent om zo meer verhalen rond het toernooi te vertellen, die verder gaan dan alleen de sport.

Eurosport heeft ook de exclusieve rechten op de AO voorbereidingstoernooien, waaronder het Adelaide International ATP-toernooi voorafgaand aan de Australian Open in Melbourne.

Dat de Australian Open erg populair is onder sportliefhebbers, tonen de kijkcijfers van het afgelopen jaar aan. Tijdens de editie van 2021 werden kijkcijferrecords verbroken, onder meer door de streamingdienst van Eurosport, de Eurosport-app waarop de video starts stegen met 36% ten opzichte van 2020 en een stijging van 84% in het aantal bekeken minuten ten opzichte van 2020. Tevens was er een aanzienlijke stijging van het aantal unieke bezoekers voor de digitale platformen tijdens de Australian Open (+61% vs. 2020).

Discovery zendt momenteel de US Open live uit op Eurosport en discovery+.