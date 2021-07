Apple TV+ lanceert in september het epische saga 'Foundation'

Apple TV+ komt in september met 'Foundation', een episch saga van visionair showrunner en uitvoerend producent David S. Goyer ('Batman Begins', 'Man of Steel').

'In de decennia sinds de 'Foundation'-reeks voor het eerst werd gedrukt, is het profetische sciencefictionwerk van Asimov nog nooit zo relevant geweest als nu', zei Goyer. 'Toen ik opgroeide, verslond ik 'Foundation' en droomde ervan om het ooit op het scherm te zien - maar een speelfilm leek niet groot genoeg om de ambitie te omarmen. Dankzij het bredere landschap van streaming en een waardevolle samenwerking met Apple en Skydance, zijn we in staat om de serie op het scherm te brengen op een manier die het echt recht doet.

'Foundation' heeft altijd bovenaan mijn bucketlist gestaan ​​en ik ben vereerd dat ik een rol mag spelen om het eindelijk tot leven te brengen. Of je nu een fan bent van de romans of gewoon iemand die snakt naar een adembenemend epos, ik ben verheugd om met je te delen wat we hebben gemaakt.'

Wanneer revolutionair Dr. Hari Seldon de naderende val van het rijk voorspelt, wagen hij en een groep trouwe volgelingen zich naar de verre uithoeken van de melkweg om The Foundation op te richten in een poging de toekomst van de beschaving weer op te bouwen en te behouden. Woedend door Hari's beweringen, vrezen de heersende Cleons - een lange rij keizerklonen - dat hun greep op de melkweg kan verzwakken omdat ze gedwongen worden rekening te houden met de potentiële realiteit van het voor altijd verliezen van hun nalatenschap.

Met in de hoofdrollen Emmy Award-genomineerden Jared Harris en Lee Pace, naast rijzende sterren Lou Llobell en Leah Harvey, vertelt deze monumentale reis de verhalen van vier cruciale individuen die ruimte en tijd overstijgen terwijl ze dodelijke crises, veranderende loyaliteiten en gecompliceerde relaties overwinnen die uiteindelijk de lot van de mensheid. In het Apple Original-drama zijn ook Laura Birn, Terrence Mann, Cassian Bilton en Alfred Enoch te zien.

Onder leiding van showrunner en uitvoerend producent David S. Goyer wordt 'Foundation' voor Apple geproduceerd door Skydance Television met Robyn Asimov, Josh Friedman, Cameron Welsh, David Ellison, Dana Goldberg en Bill Bost als uitvoerend producenten.

Het eerste seizoen van 10 afleveringen van 'Foundation' komt vanaf 24 september naar Apple TV+ met de eerste drie afleveringen, gevolgd door wekelijks een nieuwe aflevering, elke vrijdag.