Apple TV+ kondigt partnerschap aan met Nobelprijswinnaar Malala Yousafzai

Apple heeft een meerjarige samenwerking aangekondigd met vrouwenrechtenactiviste en jongste Nobelprijswinnaar Malala Yousafzai.

Malala zal voor Apple TV+ meewerken aan drama's, komedies, documentaires, animaties en kinderseries. De streamingdienst zal kunnen putten uit haar vermogen om mensen over de hele wereld te inspireren.

'Ik geloof in de kracht van verhalen om gezinnen bij elkaar te brengen, vriendschappen te sluiten, bewegingen op te bouwen en kinderen te inspireren om te dromen', zegt Malala Yousafzai. 'En ik kon geen betere partner dan Apple vragen om deze verhalen tot leven te brengen. Ik ben dankbaar voor de kans om vrouwen, jongeren, schrijvers en kunstenaars te ondersteunen bij het weerspiegelen van de wereld zoals zij die zien.'

Malala en haar nieuwe productiebedrijf Extracurricular sluiten zich aan bij Apple's groeiende selectie creatieve visionairs, waaronder Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Tom Hanks, Will Smith, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Idris Elba, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Octavia Spencer, Kumail Nanjiani, Alfonso Cuarón, en meer.

Op 16-jarige leeftijd publiceerde Malala haar bestverkochte memoires, 'I Am Malala.' Sindsdien heeft ze nog twee boeken geschreven, was er een documentaire over haar vroege leven en creëerde ze Assembly, een digitale publicatie voor meisjes en jonge vrouwen die beschikbaar is op Apple News. Sinds de lancering in 2018 heeft Assembly verhalen gepubliceerd van jonge vrouwen in meer dan 100 landen en in meer dan 20 talen.

Malala heeft ook het Malala Fund opgericht om het recht van elk meisje op 12 jaar veilig, gratis en kwaliteitsvol onderwijs te verdedigen. In 2018 werd Apple de eerste Laureate-partner van het Malala Fund en ondersteunde het het werk van de organisatie met lokale advocaten en leraren in acht landen waar meisjes met grote onderwijsuitdagingen worden geconfronteerd. Apple helpt ook met technologie, curriculum en onderzoek naar beleidsveranderingen om het onderwijs voor meisjes te ondersteunen. Het partnerschap is sindsdien uitgebreid en in Brazilië werken de 10 Developer Academies van Apple samen met Malala Fund om de onderwijskansen voor meisjes daar en over de hele wereld te bevorderen.