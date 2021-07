Apple TV+ kondigt documentaire '9/11: Inside the President's War Room' aan

Apple heeft '9/11: Inside the President's War Room' aangekondigd, een nieuwe documentaire special die het verhaal van 9/11 vertelt door de ogen van het presidentschap. De makers kregen medewerking van de belangrijkste besluitvormers uit die tijd.

De documentaire is een samenwerking tussen Apple en de BBC en zal in september zijn wereldwijde debuut maken op Apple TV+ en bij BBC One. Dit ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de aanslagen.

Emmy Award-winnaar Jeff Daniels ('The Looming Tower', 'The Comey Rule') is de verteller van het verhaal over de 12 uur die volgen op de aanslagen, die gedenkwaardige dag. '9/11: Inside the President's War Room' biedt een zeldzaam en uniek inzicht in de dilemma's van besluitvorming tegen de klok, aangezien de betrokkenen voor het eerst intieme, onthullende en oprechte details geven.

De documentaire special zal nooit eerder gehoorde getuigenissen bevatten met president George W. Bush, vice-president Dick Cheney, Condoleezza Rice (National Security Advisor), Colin Powell (staatssecretaris), Andy Card (stafchef), Dan Bartlett ( directeur communicatie), vice-admiraal Deborah Loewer (hoofd van de Situation Room), Josh Bolten (adjunct-stafchef), Ari Fleischer (perssecretaris), Karl Rove (senior adviseur van de president), Mary Matalin (adviseur van Cheney), Karen Hughes (speciaal adviseur van de president), Mike Morrell (CIA-briefer), Ted Olson (advocaat-generaal), kolonel Mark Tillman (Air Force One-piloot), David Wilkinson en Tony Zotto (geheime dienst).

De documentaire zal ook bijna 200 nooit eerder gepubliceerde foto's bevatten, aangezien fotografen elke beweging van Bush en Cheney die dag volgden, evenals gefilmd archief.

'9/11: Inside the President's War Room' wordt gemaakt door een bekroond team, waaronder Grierson en Royal Television Society Award-winnende regisseur Adam Wishart, Emmy Award-winnende creative producer Simon Finch en BAFTA Award-winnende executive producer Neil Grant. Hoofd van de productie is Serena Kennedy.

'9/11: Inside the President's War Room', vanaf september te zien op Apple TV+ en op BBC One.