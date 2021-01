Amerikaans talkshow icoon Larry King overleden

In de Verenigde Staten is de legendarische talkshowpresentator Larry King op 87-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van covid-19. Hij lag sinds eind vorig jaar in het ziekenhuis. Hoewel het even beter met hem leek te gaan, is hij nu toch aan de besmetting gestorven.

Larry King werd bij ons vooral bekend door zijn CNN-talkshow 'Larry King Live'. Hij interviewde zowat alle grote en bekende namen zoals Barack Obama, Prince, Bill Gates en zoveel meer. Hij presenteerde het programma maar liefst 25 jaar, van 1985 tot 2010.

Naar eigen zeggen heeft King, wiens echte naam overigens Lawrence Harvey Zeiger is, doorheen zijn carrière zo'n 50.000 interviews afgenomen. Larry King begon zijn carrière eind jaren vijftig als radiopresentator bij een lokaal station in Miami. In 1960 stapte hij over naar lokale televisie in Miami, in de jaren zeventig presenteert hij sportprogramma's en op het eind van dat decennium breekt King ook nationaal door met een radioprogramma waarin hij een gast gedurende 90 minuten interviewt. In 1985 stapt hij dan over naar CNN waar hij zichzelf legendarisch maakt met het programma 'Larry King Live'. Dat bleef hij presenteren tot 2010. Hij was ook columnist voor de krant USA Today.

Larry King is 87 jaar geworden.