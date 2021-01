'American Gods' (seizoen 3) vanaf 11 januari te zien op Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2020

'American Gods' is het legendarische verhaal van een onvermijdelijke oorlog tussen de mythologische Oude Goden en de technologische Nieuwe Goden.

Ricky Whittle speelt de ex-crimineel Shadow Moon, een man in dienst van de mysterieuze Mr. Wednesday, gespeeld door Ian McShane ('Deadwood', 'John Wick'). Hij ontdekt dat zijn charismatische, maar ook onbetrouwbare baas, niet alleen de Noorse All-Father god Odin is, maar hij is ook de vader van Shadow's.

In seizoen 3 verdringt Shadow zijn lot en vestigt hij zich in het idyllische besneeuwde stadje Lakeside, Wisconsin. Dit doet hij om zijn eigen pad te ontdekken, geleid door de goden van zijn zwarte voorouders, de Orishas. Maar, hij zal al snel ontdekken dat de stille wateren van deze stad diep, donker en bloederig lopen, en dat je niet zomaar kunt weigeren een god te zijn. De enige keuze, en een keuze die je moet maken, is wat voor god je gaat worden.

De andere sterren uit 'American Gods' zijn Crispin Glover als Mr. World, Demore Barnes als Mr. Ibis, Devery Jacobs als Sam Black Crow, Blythe Danner als Demeter, Marilyn Manson als Johan Wengren, Julia Sweeney als Hinzelman, Iwan Rheon als Liam Doyle, Danny Trejo als Mr. World, Peter Stormare als Czernobog, Denis O’Hare als Tyr, Lela Loren als Marguerite, Dominique Jackson als Ms. World, Wale als Chango, Herizen Guardiola als Oshun en Eric Johnson als Chad Mulligan.