Amazon Studios kondigt tweede seizoen 'Good Omens' aan

Amazon Studios heeft aangekondigt dat het de wereldwijde fan-favoriete serie 'Good Omens' heeft goedgekeurd voor een tweede seizoen. De award-winnende acteurs Michael Sheen, ('Quiz', 'Staged') en David Tennant ('Des', 'Staged') zullen opnieuw te zien zijn in hun hoofdrollen als de engel Aziraphale en demon Crowley, een onwaarschijnlijk duo dat samenwerkt om de wereld te redden van de apocalyps.

Het tweede seizoen van het zesdelige humoristische fantasy drama begint later dit jaar met filmen in Schotland en gaat in première op Amazon Prime Video in meer dan 240 landen en gebieden over de hele wereld.

Het nieuwe seizoen zal verhaallijnen verkennen die verder gaan dan het originele bronmateriaal om de griezelige vriendschap te belichten tussen Aziraphale, een pietluttige engel en handelaar in zeldzame boeken, en de snellopende demon Crowley. Aziraphale en Crowley, die al sinds het begin op aarde zijn en de Apocalyps hebben verijdeld, Zij gaan weer rustig tussen de stervelingen leven in het Londense Soho wanneer een onverwachte boodschapper een verrassend mysterie opwerpt.

Neil Gaiman blijft uitvoerend producent en zal meeschrijven aan de serie, samen met uitvoerend producent Douglas Mackinnon, die ook zal terugkeren voor de regie. Rob Wilkins, John Finnemore en BBC Studios Productions' Head of Comedy Josh Cole zullen de uitvoerende productie op zich nemen, Finnemore zal als co-writer zal fungeren naast Gaiman. Good Omens is gebaseerd op de internationaal succes roman 'Good Omens' van Terry Pratchett ('Hogfather') en Gaiman. Het nieuwe seizoen wordt geproduceerd door Amazon Studios, BBC Studios Productions, The Blank Corporation en Narrativia.

Neil Gaiman zegt: 'Het is eenendertig jaar geleden dat 'Good Omens' werd gepubliceerd, wat betekent dat het tweeëndertig jaar geleden is dat Terry Pratchett en ik in onze respectievelijke bedden lagen in een hotelkamer in Seattle tijdens een World Fantasy Convention, en het vervolg planden. Ik heb stukjes van het vervolg gebruikt in Good Omens - dat is waar onze engelen vandaan kwamen. Terry is hier niet meer, maar toen hij er nog was, hadden we het over wat we wilden doen met 'Good Omens,' en waar het verhaal nu naartoe ging. Ik heb een aantal geweldige medewerkers aangetrokken, en John Finnemore gaat samen met mij de fakkel over te dragen. Er zijn zoveel vragen die mensen hebben gesteld over wat er nu gebeurt met onze favoriete Engel en Demon. Hier zijn de antwoorden....we zijn terug in Soho, en helemaal door tijd en ruimte, om een mysterie op te lossen, dat begint met een engel zonder geheugen die door Soho dwaalt.'

Douglas Mackinnon zegt: ''Good Omens' naar mijn geboorteland Schotland brengen om een tweede seizoen te filmen is een opwindende droom die uitkomt voor mij. En met Michael Sheen en David Tennant die terugkeren als Aziraphale en Crowley, hebben we echt een engel en een demon aan onze zijde.'

Rob Wilkins zegt: 'Terry en Neil hebben altijd geweten dat Crowley en Aziraphale hadden al lang plannen om hun avonturen uit te breiden. David en Michael's excellente prestaties maakten dit een absolute noodzaak. Terry zou enorm blij geweest zijn met hoe zij hun personages tot leven brachten, net zo enthousiast als ik ben dat er nu een tweede seizoen op komst is.'

Michael Sheen zegt: 'Persoonlijk ben ik ertegen, maar de wereld redt zichzelf toch niet? Als David en ik er deze keer in slagen niet te hard uit te vallen, heeft het misschien zelfs een kans om afgemaakt te worden.'

David Tennant zegt: 'De terugkeer van 'Good Omens' is geweldig nieuws. Ik werk weer samen met Michael, en ik mag de prachtige woorden van Neil nog eens uitspreken. Het is waarschijnlijk minder goed voor het universum omdat het bijna zeker betekent dat er een nieuwe existentiële bedreiging zal zijn om mee om te gaan, maar weet je - swings and roundabouts...'

'Good Omens' werd in mei 2019 wereldwijd gelanceerd als een kleine serie op Prime Video en is gebaseerd op de favoriete roman uit 1990, 'Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter', 'Witch', van Terry Pratchett en Neil Gaiman. Het met een Hugo Award bekroonde eerste seizoen, favoriet onder miljoenen gepassioneerde wereldwijde fans, heeft Michael Sheen, David Tennant, Jon Hamm, Nick Offerman, Jack Whitehall, Miranda Richardson, Adria Arjona, Michael McKean, Anna Maxwell Martin, Mireille Enos, en meer in de hoofdrollen.