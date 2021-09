Amazon Studios kondigt spin-off aan van 'The Boys'

Amazon Studios heeft een nieuwe spinoff serie aangekondigd van 'The Boys', het Emmy-genomineerde superheldendrama van Sony Pictures Television. De serie, op dit moment nog zonder titel, gaat exclusief in première op Amazon Prime Video.

De spinoff van 'The Boys' is een R-rated serie die het leven verkent van hormonale, competitieve Supes die hun fysieke, seksuele en morele grenzen op de proef stellen en strijden om de beste contracten in de beste steden. Het is een show met het hart, de satire en de rauwheid van 'The Boys'.

Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Shane Paul McGhie, Aimee Carrero, Reina Hardesty, en Maddie Phillips zullen de jonge superhelden vertolken. De rest van de cast wordt nog aangekondigd.

Michele Fazekas en Tara Butters zullen fungeren als showrunners en uitvoerende producenten. Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, en Michaela Starr zullen dienen als uitvoerende producenten. Zak Schwartz en Erica Rosbe zijn mede-uitvoerende producenten voor de serie. De serie zal worden geproduceerd door Sony Pictures Television Studios en Amazon Studios, in samenwerking met Kripke Enterprises, Point Grey Pictures, en Original Film. Loreli Alanís zal dienen als uitvoerend verantwoordelijke voor Point Grey Pictures.

'Net zoals 'Mork & Mindy' een spin-off is van 'Happy Days', zal onze spin-off bestaan in het Vought Cinematic Universe, maar toch een geheel eigen toon en stijl hebben. Het is onze versie van een college show, met een ensemble van fascinerende, gecompliceerde, en soms dodelijke Young Supes', zegt 'The Boys'' showrunner en uitvoerend producent Eric Kripke. 'Michele en Tara zijn genieën, we zijn dankbaar aan Sony en Amazon voor de kans. We houden van deze show en kunnen niet wachten om hem te zien. 'Baywatch Nights' is ook een afsplitsing van 'Baywatch', en die had vampieren. Vampieren!'

'The Boys' hebben onlangs de productie van seizoen drie afgerond - een premièredatum zal op een later tijdstip worden aangekondigd.