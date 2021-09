Amazon Prime Video toont teaser trailer van 'Wheel Of Time'

Amazon Prime Video heeft vandaag de officiële teaser trailer vrijgegeven voor de aankomende fantasy serie 'The Wheel of Time', gebaseerd op de bestseller boekenreeks. De eerste drie afleveringen van seizoen één gaan vrijdag 19 november in première, met elke vrijdag daarna nieuwe afleveringen, tot aan de seizoensfinale op 24 december.

'The Wheel Of Time' is een van de populairste fantasy-series aller tijden, met meer dan 90 miljoen verkochte boeken. Het verhaal speelt zich af in een uitgestrekte, epische wereld waar magie bestaat waar alleen bepaalde vrouwen er toegang toe hebben. Het verhaal volgt Moiraine (Rosamund Pike), lid van de ongelooflijk machtige, geheel vrouwelijke organisatie genaamd de Aes Sedai, als ze aankomt in het kleine stadje Two Rivers. Daar begint ze aan een gevaarlijke, wereldomspannende reis met vijf jonge mannen en vrouwen, waarvan één de herboren draak zal zijn, die de mensheid zal redden of vernietigen.

Gebaseerd op de best verkochte fantasy romans van Robert Jordan, werd 'The Wheel of Time' bewerkt voor televisie door uitvoerend producent/showrunner Rafe Judkins. Larry Mondragon en Rick Selvage van Red Eagle Entertainment, Mike Weber, Ted Field van Radar Pictures, Darren Lemke, Marigo Kehoe en Uta Briesewitz zullen ook dienen als uitvoerende producenten, met Briesewitz die de eerste twee afleveringen zal regisseren. Rosamund Pike zal dienen als producent en Harriet McDougal en Brandon Sanderson als adviserende producenten. 'The Wheel of Time' wordt gecoproduceerd door Amazon Studios en Sony Pictures Television.

De fantasy-serie gaat in november 2021 in première op Amazon Prime Video.