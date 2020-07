Amazon Prime Video lanceert trailer van 'All op Nothing' met voetbalclub Tottenham Hotspur

Amazon Prime Video kondigt trailer aan van 'All or Nothing Tottenham Hotspur'. Neem een kijkje achter de schermen met de meerdelige exclusieve docu-serie: 'All Or Nothing: Tottenham Hotspur'.

Volg het team tijdens het huidige seizoen 2019/20. De nieuwe Amazon Original serie zal exclusief op Prime Video te zien zijn in meer dan 200 landen.

'All or Nothing: Tottenham Hotspur' neemt sportfans mee achter de schermen van deze glorieuze voetbalclub en volgt alle belangrijke gebeurtenissen rondom het team, zowel op als buiten het veld. De camera’s bevinden zich onderanderen in hun trainingsfaciliteiten, hun gloednieuwe stadion met 62.000 zitplaatsen in Noord-Londen en onderweg. Door de nauwe toegang tot spelers en personeel, inclusief manager Mauricio Pochettino, zal deze serie een hoog level van toewijding en commitment laten zien dat nodig is om te kunnen concurreren op het allerhoogste niveau.

'Het zijn spannende tijden en we zijn erg blij dat Amazon ons op de voet volgt dit seizoen', zegt Daniel Levy, Chairman of Tottenham Hotspur. 'We kijken ernaar uit om onze supporters en kijkers over de hele wereld dichter bij de club te brengen dan ooit tevoren. We delen ons verhaal samen met Amazon, terwijl we ons eerste volledige seizoen beginnen in ons nieuwe stadion thuis in Tottenham.'

'We zijn verheugd om aan deze reis met Tottenham Hotspur te beginnen en de kijkers beelden te laten zien van het meest opwindende team in de Premier League', voegt Georgia Brown, Director of European Originals, Amazon Studios toe. ''All or Nothing' staat voor kwaliteit en exclusieve toegang en dat zal ook in deze serie niet anders zijn. We kunnen niet wachten om de Prime-leden wereldwijd de hoogte- en dieptepunten te laten zien van een team van wereldklasse in de grootste voetbalcompetitie ter wereld.'

Amazon Original, 'All or Nothing: Tottenham Hotspur' zal exclusief verschijnen op Prime Video later in 2020. De serie wordt geproduceerd door 72 Films en uitvoerend producent Mark Raphael en winnaar van drie BAFTA Awards John Douglas. De regisseur van de serie is Anthony Philipson en de producent is Clare Cameron.