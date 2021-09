Amazon Prime Video lanceert KSI-documentaire geproduceerd door Louis Theroux

Een nieuwe 90 minuten durende documentaire over KSI heeft als uitvoerend producent BAFTA-winnaar Louis Theroux en zal in 2022 exclusief op Amazon Prime Video in première gaan. Geproduceerd door Mindhouse, wordt KSI gevolgd terwijl hij zich voorbereidt op het grootste jaar van zijn carrière tot nu toe.

Met meer dan 35 miljoen abonnees op zijn YouTube-kanalen, met fans over de hele wereld, is KSI, aka Olajide Olatunji of kortweg 'JJ', een van de meest invloedrijke online sterren van zijn generatie. Hij is pas 27 jaar oud en zijn video's zijn al meer dan acht miljard keer bekeken. Hij heeft een grote aanhang opgebouwd in gaming, comedy, pranks, boksen en muziek.

Met de release van zijn tweede album, volgt de film de voorbereiding van zijn uitverkochte Europese tournee en een headline show in de Wembley Arena, naast vele andere belangrijke momenten. In deze intieme documentaire nemen we het publiek mee in de wereld van een wereldster, terwijl hij probeert de online kritieken te trotseren, zijn critici te overwinnen en uit het digitale wereldje te breken. Met KSI, die ongehinderd toegang biedt tot zijn leven, wil deze documentaire laten zien dat KSI vastbesloten is om te winnen.

Louis Theroux zei: 'Het is een enorme kick om met JJ samen te werken aan deze fantastische documentaire. Hij is een enorm talent, een fenomeen dat hij helemaal zelf heeft gecreëerd en dat is uitgegroeid van een nerd met een handjevol abonnees in een slaapkamer tot een online gigant met miljoenen fans, puur door de kracht van zijn werkethiek en zijn wil om te winnen. De documentaire zal een kans zijn om een andere kant van JJ te zien, begrijpen hoe hij is gekomen waar hij is, de wereld van een premium online content creator en een man die het tot zijn merk heeft gemaakt om nooit te verliezen, terwijl hij het opneemt tegen de muziek business.'

KSI zei: 'Ik ben super enthousiast om mensen eindelijk te laten zien wat ik bedoel met 'hard werken'. Mensen krijgen een kijkje achter de schermen van de belangrijkste gebeurtenissen in mijn leven.'

'De opmerkelijke opkomst van KSI is een fascinerend verhaal van deze tijd', zegt Dan Grabiner, Head of UK Originals, Amazon Studios. 'We vinden het geweldig om met Louis en Mindhouse samen te werken om JJ achter de schermen te vergezellen tijdens zijn make-or-break jaar. Dit wordt een ongekende inkijk in JJ's wereld; hoe hij is gekomen waar hij nu is, en wat er nog gaat komen.'

De regisseur is Wes Pollitt ('The Last Miners', 'Murder 24/7') de producent is Sophie Grant ('The Last Miners', 'Superkids: Breaking Away from Care') en uitvoerend producenten zijn Louis Theroux ('Altered States', 'My Scientology Movie', 'Shooting Joe Exotic') en Barnaby Coughlin ('Inside Tatler', 'Sound of Musicals', 'First Dates'). Productie management is in handen van Donna Ferry zij is de productie executive ('This is Football', 'Stylish with Jena Lyons') en Hannah Ramsey die de lijn producent is ('The Met: Policing London', 'Louis Theroux: Mothers on the Edge').