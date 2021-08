Amazon Prime Video kondigt de trailer aan van 'Lularich'

'LuLaRich' is een vierdelige docuserie die de ontrafeling van LuLaRoe volgt. Bekend om hun boterzachte over-the-top leggings, ging het beruchte multilevel-marketingbedrijf viral met de belofte dat jonge moeders hun werk van huis uit zouden kunnen doen.

Gebruikmakend van de groeiende kracht van sociale media, ronselden de excentrieke oprichters van LuLaRoe een leger van onafhankelijke winkeliers om hun steeds bizardere en defecte kledingproducten te verkopen. De vierdelige docuserie bevat explosieve interviews met mede-oprichters DeAnne en Mark Stidham, voormalige werknemers, en hardwerkende 'onafhankelijke distributeurs', die op zoek waren naar een beter leven voor hun gezinnen - alleen om te stuiten op wat velen beschouwen als een volwaardig piramidespel.

''LuLaRich' is een moderne komedie van fouten met belangrijk sociaal commentaar. We wisten vanaf dag één dat de wereld nog een andere kijk nodig had op deze maffe MLM. Wij denken dat dit het begin kan zijn van een heel nieuw doc-genre... True-Comedy', aldus regisseurs en uitvoerend producenten Jenner Furst en Julia Willoughby Nason.

'LuLaRich' is een productie van Amazon Studios en The Cinemart. Jenner Furst en Julia Willoughby Nason regisseren en produceren samen met Mike Gasparro, Blye Pagon Faust en Cori Shepherd Stern.

Alle vier afleveringen van 'LuLaRich' worden op 10 september 2021 gelanceerd op Prime Video.