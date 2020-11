Amazon Prime Video bevestigt 'The Grand Tour Presents: a Massive Hunt'

Na hun avonturen in het water van de Mekong komt het trio terug op vier wielen voor hun nieuwste avontuur op de exotische eilanden 'Reunion en Madagascar'.

Samen met drie sportauto's zijn Richard, James en Jeremy in voor een rustige road trip en leuke avonturen. Wanneer ze aankomen in Reunion racen ze op 's werelds duurste stuk asfalt, een bizarre ringweg die is aangelegd in de zee.

Maar, een fascinerende uitdaging van de heer Wilman brengt hen over de oceaan naar Madagaskar. Eenmaal hier moeten ze de moeilijkste weg ter wereld trotseren in een aantal van de meest extreem gemodelleerde auto's ooit. Ze moeten hier een van hun zwaarste missies tot nu toe voltooien en het hele avontuur eindigt in een explosieve climax.

'The Grand Tour Presents: a Massive Hunt', vanaf 18 december beschikbaar op Amazon Prime Video.