Amazon Exclusive film 'Palm Springs' in 2021 beschikbaar op Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2020

'Palm Springs' geeft een frisse kijk op het genre 'romantische komedie' en zal begin 2021 exclusief verschijnen op Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video kondigde aan dat de langverwachte romantische komedie, Amazon Exclusive film 'Palm Springs', met Andy Samberg naast Cristin Milioti in de hoofdrol, direct en exclusief op Amazon Prime Video zal worden uitgebracht in Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De Amazon Exclusive film Palm Springs zal begin 2021 in Nederland gereleased worden. De film wordt gepresenteerd door Limelight, Lonely Island Classics en FilmNation Entertainment.

'Palm Springs' brak eerder dit jaar het record voor de grootste omzet in de geschiedenis van het Sundance Film Festival en heeft een 94% Rotten Tomatoes rating na de première op Hulu in de VS eerder dit jaar. ''Palm Springs' is de perfecte aanvulling op Prime Video's uitgebreide collectie van kwaliteitsfilms, die rechtstreeks en exclusief bekeken kunnen worden door Prime leden wereldwijd', aldus Brad Beale, Vice President, Worldwide Content Acquisition, Prime Video. 'De film bevat boeiende en hilarische fragmenten van Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons en Peter Gallagher, Prime leden zullen verliefd worden op deze instant klassieker.'

Andy Samberg heeft geregeerd: 'We zijn blij dat 'Palm Springs' eindelijk een publiek buiten de VS gaat bereiken en hopen dat alle Prime leden in Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland geniete van deze genre-brede film!'

'Palm Springs' volgt de zorgeloze Nyles (Andy Samberg) en het gereserveerde bruidsmeisje Sarah (Cristin Milioti) die een toevallige ontmoeting hebben op een bruiloft in Palm Springs. Het wordt al snel ingewikkeld als het paar niet in staat is om te ontsnappen aan de locatie, zichzelf of aan elkaar. De sterren in de film zijn Andy Samberg (Nyles), Cristin Milioti (Sarah), J.K. Simmons (Roy), Meredith Hagner (Misty), Camila Mendes (Tala), Tyler Hoechlin (Abe) en Peter Gallagher (Howard). 'Palm Springs' wordt geregisseerd door Max Barbakow en geschreven door Andy Siara. De film werd gefinancierd door Limelight en geproduceerd door Andy Samberg, Akiva Schaffer, Becky Sloviter, Jorma Taccone en Limelight-partners Dylan Sellers en Chris Parker. Gabby Revilla Lugo fungeert als uitvoerend producent.