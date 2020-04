Actiefilm 'Extraction' met Chris Hemsworth vanaf vrijdag op Netflix

Tyler Rake (Chris Hemsworth) is een onverschrokken huursoldaat die niks meer te verliezen heeft. Wanneer de zoon van een gevangen internationale crimineel ontvoerd is, wordt Rake ingeschakeld om hem terug te vinden.

Maar in de krochten van de donkere, duistere onderwereld van wapen- en drugshandelaren verandert de onmogelijke zelfmoordmissie in een levensveranderende ervaring voor Rake en de jongen.

'Extraction', geregisseerd door Sam Hargave, is een thriller vol actie. De film is een productie van AGBO Films en TGIM Films, Inc. Production, geproduceerd door Joe Russo, Anthony Russo, Mike Larocca, Chris Hemsworth, Eric Gitter en Peter Schwerin.

Geregisseerd door: Sam Hargrave

Scenario door: Joe Russo

Geproduceerd door: Joe Russo, Anthony Russo, Mike Larocca, Chris Hemsworth, Eric Gitter, Peter Schwerin

Cast: Chris Hemsworth, Rudraksh Jaisawl, Randeep Hooda, Golshifteh Farahani, Pankaj Tripathi, Priyanshu Painyuli, and David Harbour

Gefilmd in: India, Thailand

'Extraction' is vanaf vrijdag 24 april beschikbaar op Netflix.