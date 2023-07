Zomerse 'Beach Radio' vanuit Nieuwpoort: iedereen welkom bij Nostalgie

Vanmiddag openden Leen Demaré, Michaël Joossens, Burgemeester Geert Vanden Broucke samen met 20 kinderen, officieel de 'Beach Radio' van Nostalgie.

De studio staat op het Hendrikaplein in Nieuwpoort, met een prachtig zicht op zee. Tot aan het Beach Festival in augustus maken de Nostalgie DJ’s van daaruit zomerse feelgood radio. Elke dag tussen 10.00 en 19.00 uur is iedereen welkom. Kom langs om de sfeer op te snuiven, voor een foto, een babbel met de DJ’s, een cadeautje,...

Samen met heel wat luisteraars trokken Leen Demaré en Michaël Joossens deze namiddag de deuren open van de 'Beach Radio'. Burgemeester Vanden Broucke, die door een twintigtal kinderen met de go-cart tot aan de studio werd gereden, mocht de eerste plaat kiezen: Dancing in the dark van Bruce Springsteen.

Burgemeester Geert Vanden Broucke van Nieuwpoort: 'Blij dat we vandaag weer aan een nieuw hoofdstuk kunnen beginnen van Nieuwpoort, Nostalgie en een mooie zomer aan zee; voor het derde jaar op rij kunnen zowel de inwoners als de bezoekers van Nieuwpoort genieten van dit mooie verhaal. En uiteraard kijken we allemaal uit naar het hoogtepunt op 4 en 5 augustus, het Beach Festival. Nu kan de vakantie echt beginnen!'

Wie vandaag in de buurt was kon meteen ook genieten van de eerste Nostalgie After Beach Apero, een supergezellig moment om de stranddag mee af te sluiten: muziek, foodtrucks en lekkere drankjes. De eerste editie gemist? Ook op zaterdag 22 en 29 juli zijn er aan onze studio After Beach Apero’s tussen 17.00 en 19.00 uur.

Drie weken lang is er iedere dag heel wat te beleven voor wie een bezoekje brengt aan onze 'Beach Radio'. Je kan er grappige vakantiefoto’s nemen, kinderen krijgen een gratis strip, er zijn groove sessies op het strand,… Alle details zijn te vinden op nostalgie.be en in de app.

'Festival Fever'

Dé Earcatcher in de 'Beach Radio' programma’s is wellicht 'Festival Fever', elke zaterdag en zondag tussen 16.00 en 19.00 uur. Fleur Brusselmans en Elias Smekens brengen je helemaal in de mood voor de festivals met de beste festivalnummers, live muziek en tips. Samen met de luisteraar gaan we ook op zoek naar muzikaal talent. Een nu nog onbekende stem, die op zaterdag 5 augustus samen met de Nostalgie All Stars mag schitteren op het grote podium van het Beach Festival. Meer dan 50 kandidaten schreven zich in voor de audities en in elke 'Festival Fever' komen er twee tegen mekaar uit. Voor dit weekend zijn dat Lynn Mulier, Ianthe Keuninckx, Nathalie Jannis en Shaday Van der Vennet.

Tot en met zaterdag mag iedereen stemmen of we Ianthe dan wel Lynn naar de finale sturen. Zondag vechten Shaday en Nathalie voor hun finaleplek en sluit hun stemming af.