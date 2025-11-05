Zaterdagochtend was nog nooit zo plezant: Jelle Cleymans & Jonas Van Geel trappen maken gloednieuwe radioshow op JOE

Zet Jelle Cleymans en Jonas Van Geel samen in een ruimte en je weet dat het nooit lang stil blijft. En dat is maar goed ook! Want vanaf zaterdag 8 november kruipt het duo elke zaterdagochtend achter de microfoon bij JOE voor hun gloednieuwe show 'Cleymans & Van Geel'.

Met hun aanstekelijke energie, scherp gevoel voor humor en een zwak voor straffe verhalen zorgen ze ervoor dat zelfs de meest slaperige zaterdag tot leven komt.

Jelle Cleymans & Jonas Van Geel: 'We kennen elkaar al jaren en hebben ongelofelijk veel fun op het podium, maar een eigen 'Cleymans & Van Geel'-radioshow? Dat is nieuw. Elke zaterdag kruipen we samen achter de microfoon voor een heerlijk chaotische show vol verrassingen. Serieuze dingen? Die laten we links liggen. JOE heeft ons carte blanche gegeven, dus we doen gewoon lekker ons ding. Wat je mag verwachten? We gaan wat leuteren en de week fileren op onze manier. De één gooit alles op tafel, de ander probeert het nog een beetje in toom te houden. Samen met de luisteraars willen we al lachend het weekend inluiden.'

Elke week bellen de nieuwe radio-dj’s met een bekende vriend van de show die iets opmerkelijk beleefde, laten ze luisteraars aan het woord met hun eigen straffe verhalen en duiken ze in alles wat ze die week hebben bijgeleerd. In de Ork Ork Ork Quiz maken vroege vogels kans op prijzen - óf op een lepel, want zelfs verliezen is plezant bij 'Cleymans & Van Geel'. En dan is er nog Marcel, het typetje van Jonas én mopperkont pur sang die elke zaterdagochtend komt binnenwaaien met zijn kritische bedenkingen over JOE. Hij heeft overal een mening over, vooral over de dingen waar niemand om vroeg. En tóch maakt hem dat stiekem onweerstaanbaar.

'Cleymans & Van Geel', vanaf 8 november elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur bij JOE.