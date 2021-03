'You'll never walk alone' verenigt Europa opnieuw op initiatief van Radio 2

Een jaar geleden, op vrijdag 20 maart 2020 om 8.45 uur precies, draaien 180 Europese radiostations tegelijkertijd 'You'll never walk alone' van Gerry & The Pacemakers.

Een idee van de Nederlandse 3FM-dj Sander Hoogendoorn, om op die manier iedereen hoop en moed te geven. Intussen zijn we een jaar verder en zitten we nog steeds in hetzelfde schuitje. 'Misschien een ideaal moment om opnieuw te verenigen met muziek', riep Radio 2-Inspecteur Sven Pichal begin deze week op. Die oproep viel niet in dovemansoren. Intussen hebben meer dan 100 radiozenders van over heel Europa - van Spanje tot Bulgarije - bevestigd om morgenochtend simultaan het nummer te draaien. En ook wie morgenvroeg net op dat moment op de metro of trein wacht, krijgt een muzikaal hart onder de riem gestoken.

Europa volgt

Al snel na de oproep van Sven Pichal aan het begin van de week bevestigen alle openbare en commerciële radiozenders in Vlaanderen. Maar ook kleinere lokale omroepen willen graag hun steentje bijdragen en laten ook weten vrijdagochtend 'You'll never walk alone' te draaien. En ook Europa volgt.

Sven Pichal: 'Je merkt dat de maatregelen in alle Europese landen doorwegen en iedereen een extra boost kan gebruiken. Ondertussen hebben meer dan 100 radiozenders van over heel Europa al laten weten morgen om 8.45 uur 'You'll never walk alone' te draaien.'

De lijst van landen en radiostations blijft groeien. De landen die nu al hebben bevestigd zijn Nederland, Spanje, Italië, Duitsland, Portugal, Oostenrijk, Zwitserland, Cyprus, Roemenië, Bulgarije, Litouwen, Georgië, Slowakije, Montenegro en Turkije.

In alle trein- en metrostations

Vooral in eigen land krijgt de actie veel bijval. Zo zullen de openbare vervoersmaatschappijen De Lijn, MIVB en NMBS morgenochtend in hun trein-, metro- en premetrostations het nummer draaien om 8.45 uur. Maar ook de Radio 2-luisteraars springen mee op de kar.

Sven Pichal: 'Ik kreeg al bericht van Chris, een Belg die in Bangkok woont. Hij geeft daar les in een koksschool en gaat Radio 2 tijdens het koken heel luid opzetten, zodat de 300 leerlingen kunnen meegenieten. Er zijn ook heel wat luisteraars die oproepen om de radio in alle ziekenhuizen op te zetten, want zeker daar kunnen mensen extra kracht en moed gebruiken. Geweldig dat deze actie, net zoals bij Sander vorig jaar, weer zo veel losmaakt bij de mensen.'

'You'll never walk alone', vrijdag 19 maart om 8.45 uur op Radio 2 en... in Europa.