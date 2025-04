Yoni uit Diest wint de camper van JOE-dj's Sven Ornelis & Anke Buckinx

Na 18 dagen vol spanning, avontuur en ontelbare memorabele momenten is het zover: de camper van JOE-dj's Sven Ornelis & Anke Buckinx heeft eindelijk een nieuwe eigenaar! Yoni uit Molenstede (Diest) gaat naar huis met de felbegeerde JOE-camper.

'Ik weet niet wat ik moet zeggen! Bedankt Molenstede, Diest en heel het land! Ik had dit nooit kunnen verwezenlijken als jullie me niet hadden geholpen. Daar ben ik jullie eeuwig dankbaar voor!' Maar liefst 44.545 enthousiaste luisteraars waagden de afgelopen weken hun kans, waarvan 44 kandidaten het tegen elkaar opnamen in een loodzware strijd. 117 zenuwslopende opdrachten en 3448 kilometer later, is de grote winnaar bekend. Maar ook Tim gaat niet met lege handen naar huis. Samen met zijn gezin mag hij een week lang op reis met een camper.

Tijdens de finaleweek slaagde niemand erin het record van Tim uit Brecht en Yoni uit Diest te verbreken. Vandaag namen de twee het dus tegen elkaar op in de ultieme finale, met acht pittige opdrachten die hen tot het uiterste dreven. In de allesbeslissende finaleronde stegen de decibels tot ongekende hoogten. Tim en Yoni trommelden zoveel mogelijk mensen op om samen luidkeels te schreeuwen en zo het meeste aantal decibels de lucht in te jagen. Het werd een razend spannende strijd tot de allerlaatste seconde.

​​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ ​​ ​

Zo’n drie weken geleden begon een avontuur dat Sven & Anke niet snel zullen vergeten. Op maandag 17 maart trokken de JOE-dj’s de deur van hun thuis achter zich dicht voor een unieke roadtrip door het hele land. Wat volgde, was een avontuur vol slapeloze nachten, verrassende wendingen en hilarische momenten. Van samen koken tot samen crashen van vermoeidheid, van onnozele dansjes tot pure camperchaos. 'Wat een rollercoaster! Wonen in een camper, eindeloze kilometers afleggen…', klinkt het bij JOE-dj’s Sven & Anke. 'We hebben tranen gelachen, kippenvelmomenten beleefd en ongelooflijke doorzetters gezien. Maar vooral: iedereen gunde elkaar het beste, en dat was bij de finalisten niet anders. De solidariteit die we onderweg hebben gevoeld, zullen we nooit vergeten. Dit avontuur nemen we voor altijd mee!'