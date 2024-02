Yassine Ouaich duikt in het verhaal van Belgen met Marokkaanse achtergrond

Stel dat je, net als een kat, 9 levens had. Zou je dan 9 keer hetzelfde leven leiden? Of doe je alles 9 keer opnieuw? Dat is de vraag die acteur Yassine Ouaich (bekend van de tv-reeksen 'Grond' en 'De Twaalf') zichzelf stelt in de Radio 1-podcast 'De 9 Levens van Yassine'.

In deze 9-delige reeks praat Yassine met 8 andere, bekende en onbekende, Belgen met Marokkaanse achtergrond over hoe zij navigeren in een leven tussen twee culturen in; een leven met dubbel zoveel verwachtingen.

'“Hoe doe ik het goed voor die twee culturen? Als acteur, maar ook als mens. Het is een vraag die mij al sinds kindsaf bezighoudt' - Yassine Ouaich

Yassine Ouaich treedt in de podcast binnen in het leven van 8 andere Belgen met een Marokkaanse achtergrond, waaronder: regisseur Adil El Arbi, schrijfster Aya Sabi, imam Khalid Benhaddou, kunstenaar Jaouad Alloul en voetbalster Ibtissam Bouharat. Een persoonlijke zoektocht die hem verder leidt dan hij ooit had durven denken. Langs dromen en verwachtingen, telkens tussen twee werelden in, bekijkt Yassine de keuzes die hem en z’n gasten het leven gaven dat ze leiden. Een leven waarin keuzes soms vele levens verder reiken.

60 jaar na het migratieakkoord tussen België en Marokko, schijnt de podcast zo een licht op een hele nieuwe generatie Belgen: generatiegenoten van Yassine die net als hij tussen deze twee culturen staan.

Aflevering 1 : Yassine (proloog)

Aflevering 2: Adil El Arbi (regisseur 'Grond', 'Black', 'Patser',...)

Aflevering 3: Ibtissam Bouharat (voetbalster voor KV Mechelen en Marokkaanse international)

Aflevering 4: Anoniem (ex-gedetineerde en sociaal begeleider)

Aflevering 5: Aya Sabi (schrijfster, oa van het boek 'Half Leven’, de verhalenbundel Verkruimeld Land en columns voor De Morgen)

Aflevering 6: Khalid Benhaddou (Imam en schrijver, oa van het boek ‘Botsen de beschavingen’ met Bart De Wever)

Aflevering 7: Jaouad Alloul (Schrijver van het boek ‘De Meisje’, performer, theatermaker, dragqueen,...)

Aflevering 8: Bader (Belgische terugkeerder naar Marokko)

Aflevering 9: De (Marokkaanse) Familie Ouaich

Zijn er nog vragen over 60 jaar België-Marokko?

Het is dit jaar 60 jaar geleden dat België een bilateraal migratieakkoord tekende met Marokko, op 17 februari 1964. Om de bijzondere datum van het migratieakkoord niet zomaar te laten voorbij gaan, maakt het Radio 1-programma Zijn er nog vragen, ​ een speciale aflevering rond het ​ thema 'migratie'.

We hebben het over het ontstaan van zulke migratie-akkoorden, over de juiste terminologie, over vluchtelingen en economische migranten, de verschillende akkoorden vandaag de dag,...

Heb jij een vraag over migratie? Stuur ze dan naar zijnernogvragen@radio1.be.

'De 9 Levens van Yassine', een podcast van podcastproductiehuis Van Leeuwen & De Bock, vanaf zondag 11 februari op VRT MAX.

Afleveringen 1 tot 3 zijn te beluisteren in 'Zandman' op 13 en 14 februari.