De startdatum van het tweede seizoen ‘Komen Eten’ is bekend : dit zijn de bekende gasten!
Kijkcijfers: 8, 9 en 10 augustus 2025
'De Tafel van Gert' is bijna terug! Jij kan erbij zijn!

Word jij de bedenker van een nieuwe doordenker voor Dorothee Dauwe?

woensdag 13 augustus 2025
Foto: Qmusic - © DPG Media 2023

Je kent ze wel: die korte, slimme zinnetjes die je aan het denken zetten – of gewoon keihard doen lachen. Elke ochtend hoor je er eentje op Qmusic, in de ochtendshow van 'Maarten & Dorothee'. En misschien scheur je er elke dag wel eentje af in de scheurkalender van Dorothee Dauwe: 'Dorothees Doordenkers'?

Wat begon als een gekke ingeving, is uitgegroeid tot een dagelijks ritueel voor duizenden luisteraars en fans. Want de doordenkers van Dorothee zijn niet alleen grappig of scherp, ze zijn ook verrassend raak. Soms poëtisch, soms ronduit absurd – maar altijd origineel. En precies daarom zijn ze zo geliefd. Maar wat als jouw creatieve vondst binnenkort tussen haar beste zinnen staat?

Help Dorothee met haar scheurkalender 2026
Voor de nieuwe editie van haar scheurkalender, die in 2026 verschijnt, roept Dorothee jouw hulp in. Ze gelooft namelijk dat de beste doordenkers niet alleen in haar hoofd zitten, maar misschien ook wel in dat van jou.

Heb jij een originele gedachte, een woordspeling waar je trots op bent, of een hersenkronkel die je met de wereld wil delen? Dan is dit jouw kans om jouw creativiteit te laten schitteren in een van de populairste kalenders van Vlaanderen! Stuur jouw doordenker door via de website van Qmusic. 



K3 - K3 Show Zeesterren (CD | DVD)
CD
Justin Bieber - Swag (CD)
CD
Danny Vera - DNA (LP) (Coloured Vinyl)
CD
Bron: Qmusic
http://www.qmusic.be
Meer artikels over Qmusic

DOSSIER: Kandidaten/publiek Gezocht!

volledig dossier
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Jakob Beks als BTW in 'F.C. De Kampioenen' (foto: EÃ©n - Â© Phile Deprez 1998)

Dat het uit is tussen Pascale en Boma lijkt Pascale niet te kunnen deren: ze heeft een nieuwe bewonderaar, en wat meer is - hij is baron. Maar wanneer de man haar uitnodigt voor een etentje, en insisteert om haar bij haar thuis te komen afhalen, schaamt Pascale zich zo voor haar café dat ze rendez-vous geeft bij Boma. Wanneer ze dan naar Boma gaat om hem te vragen of hij haar wil helpen, denkt Boma verkeerdelijk dat het weer aan is tussen hen. En wanneer BTW zich dan nog met de zaak begint te moeien, gaan de poppen pas echt aan het dansen...

'FC De Kampioenen', om 20.15 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 14:55
    Flikken Maastricht
    06:00
    Zig & Sharko
  • 13:00
    Zomerbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: sta op met Radio 2
  • 15:40
    Casper en Emma
    06:00
    Tik Tak
  • 15:15
    Crossing Jordan
    05:30
    Geen uitzending
  • 15:05
    MasterChef Australië
    02:05
    Geen uitzending
  • 15:40
    Addams Family Values
    06:00
    Qmusic
  • 15:15
    Stargate Atlantis
    07:00
    Willy
  • 15:15
    Blind getrouwd: Australië
    02:10
    The X-Files
  • 15:20
    Geen uitzending
    06:00
    Joe
  • 15:10
    Het roer om
    04:50
    Geen uitzending
  • 15:35
    Good Cop/Bad Cop
    02:30
    FBI
  • 15:30
    Dexter: New Blood
    02:30
    Undercover Boss
  • 14:35
    Blind Gekocht NL
    02:45
    Love It or List It
  • 15:20
    Accident, Suicide, or Murder
    05:00
    Geen uitzending
  • 14:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 15:35
    Diy on wheels
    05:55
    Sixties To Six
  • 15:30
    Taste of Australia met Hayden Quinn
    02:00
    Lekker Messy
  • 15:05
    Mrs Sidhu Investigates
    02:00
    Where the Wild Men Are With Ben Fogle
  • 15:35
    Below Deck Sailing Yacht
    02:25
    First Dates Australia
  • 15:40
    NOS Journaal
    02:15
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 15:20
    Back to ESNS
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 15:30
    Peperbollen
    02:10
    Dertigers