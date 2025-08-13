Word jij de bedenker van een nieuwe doordenker voor Dorothee Dauwe?

Je kent ze wel: die korte, slimme zinnetjes die je aan het denken zetten – of gewoon keihard doen lachen. Elke ochtend hoor je er eentje op Qmusic, in de ochtendshow van 'Maarten & Dorothee'. En misschien scheur je er elke dag wel eentje af in de scheurkalender van Dorothee Dauwe: 'Dorothees Doordenkers'?

Wat begon als een gekke ingeving, is uitgegroeid tot een dagelijks ritueel voor duizenden luisteraars en fans. Want de doordenkers van Dorothee zijn niet alleen grappig of scherp, ze zijn ook verrassend raak. Soms poëtisch, soms ronduit absurd – maar altijd origineel. En precies daarom zijn ze zo geliefd. Maar wat als jouw creatieve vondst binnenkort tussen haar beste zinnen staat?



Help Dorothee met haar scheurkalender 2026

Voor de nieuwe editie van haar scheurkalender, die in 2026 verschijnt, roept Dorothee jouw hulp in. Ze gelooft namelijk dat de beste doordenkers niet alleen in haar hoofd zitten, maar misschien ook wel in dat van jou.



Heb jij een originele gedachte, een woordspeling waar je trots op bent, of een hersenkronkel die je met de wereld wil delen? Dan is dit jouw kans om jouw creativiteit te laten schitteren in een van de populairste kalenders van Vlaanderen! Stuur jouw doordenker door via de website van Qmusic.