Woensdag speciale aflevering van 'Blijf in uw Kot' - VIDEO

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Alle VTM-gezichten slaan de handen in elkaar om morgen, woensdag 8 april om 21.40 uur, live een speciale aflevering van 'Blijf in uw Kot' te brengen bij VTM, waarin ze graag iets willen terugdoen voor de Vlamingen.

'De voorbije weken en zeker ook afgelopen zondag hebben we zoveel schoons gezien, zo’n grote verbondenheid tussen de mensen. We gaan nog efkes in ons kot moeten blijven en aangezien ik - en bij uitbreiding al mijn collega’s bij VTM - nu technisch werkloos thuis zitten, willen we graag met z’n allen iets terug doen', vertelde Koen Wauters dinsdagochtend in 'Blijf in Uw Kot' aan Vincent Fierens en Sean Dhondt.

Koen Wauters roept Vlaanderen op om vragen of ideeën in te sturen

Een virtuele date met Andy Peelman of Ruth Beeckmans? Een buikdansinitiatie van Jens Dendoncker? Of ken je iemand met een onwaarschijnlijk straf verhaal die je een hart onder de riem wil steken of wil verrassen? Het zijn maar enkele van de dingen die zouden kunnen.

Koen Wauters riep de kijker dan ook op om vooral heel veel ideeën en vragen in te sturen: 'Voor dit zot idee dat we hebben, rekenen we echt op leuke vragen of ideeën. Wat de kijkers thuis ook willen meemaken, wij proberen het te fiksen tegen morgenavond in deze speciale aflevering van 'Blijf in Uw Kot'. Op een veilige manier welteverstaan. Ja, dat is minder dan 48 uur. En ja, we hebben maar een uurtje te vullen. Hoe we het programma precies gaan noemen, wat het wordt, … dat weten we allemaal nog niet. Maar we willen er samen met de kijker vooral het beste van maken terwijl iedereen veilig in zijn kot zit en ons vooral gewoon eens goed amuseren', vertelde hij.

Koen Wauters zal de speciale aflevering van 'Blijf in uw Kot' woensdagavond om 21.40 uur presenteren vanuit het speciaal - voor en door corona-uitgeruste - 'kot' in Vilvoorde. Hij zal hiervoor virtueel in contact staan met heel wat VTM-gezichten en zoveel mogelijk kijkers.

Iedereen kan vanaf nu ideeën en vragen doorsturen naar blijfinuwkot@vtm.be. Daarbij zou het handig zijn om meteen ook mee te geven of je Facetime of Skype-gegevens hebt - zodat je op die manier ook gemakkelijk in het programma kan belanden.

De voorziene aflevering van 'Spitsbroers' woensdagavond wordt op donderdag 9 april om 22.40 uur uitgezonden.