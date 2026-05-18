'WinWin' zet dit jaar extra in op persoonlijke hulp bij het invullen van je belastingaangifte

Xavier Taveirne en zijn team van WinWin nemen de Vlaming deze week opnieuw bij de hand tijdens de 'WinWin Belastingspecial'. Van maandag 18 tot en met zaterdag 23 mei gidst het VRT-consumentenprogramma iedereen door de belangrijkste vragen, valkuilen en nieuwigheden van de belastingaangifte, zowel op Radio 2 als op VRT NWS.

Samen met de Federale Overheidsdienst Financiën opent 'WinWin' het succesvolle callcenter voor concrete vragen over de belastingbrief. Dit jaar zitten de experts niet één maar twee dagen klaar, op woensdag én op zaterdag. 'WinWin' kiest bewust voor een dag in de week én één in het weekend. Zo krijgt iedereen de kans om rechtstreeks vragen te stellen over de belastingaangifte.

Xavier Taveirne: 'Jaar na jaar zien we dat veel mensen met vragen blijven zitten over hun belastingaangifte. Vorig jaar hebben we op de dag van het callcenter alleen al 1.300 mensen kunnen helpen met hun vragen. Daarom komen de medewerkers van de FOD Financiën dit jaar niet 1, maar 2 dagen naar VRT. Op woensdag én zaterdag kan je hen bellen en de rest van de week kan je met je vragen terecht bij 'WinWin'. Leuker kunnen we de belastingen niet maken, wel gemakkelijker.'

'WinWin' geeft concrete antwoorden

Tijdens de 'WinWin Belastingspecial' beantwoorden Xavier Taveirne en zijn team elke werkdag om 9.00 uur op Radio 2 de meest prangende vragen van luisteraars: 'Waarom betalen we belastingen, hoe haal je meer uit je belastingaangifte, wat met het pensioen, waar moet je aan denken als je voor het eerst je belastingaangifte invult en wat als het misloopt?' 'WinWin' gaat aan de slag met de concrete vragen van de luisteraar.

Xavier ontvangt tijdens het programma experten zoals onder meer fiscaal expert Anjulie De Wit, woordvoerder van de FOD Financiën Francis Adyns, Annabet Ampofo en Michaël Van Droogenbroeck, financieel journalist van Team WinWin.

Callcenter met experts én live vragensessie van VRT NWS

Iedereen krijgt de de kans om persoonlijke vragen te stellen. Zo zal het callcenter van 'WinWin' op VRT dit jaar opnieuw op volle toeren draaien. De experts van de Federale Overheidsdienst Financiën staan op woensdag 20 mei en zaterdag 23 mei van 9 uur tot 17 uur (op zaterdag tot 14 uur) klaar om concrete vragen over de belastingaangifte te beantwoorden. Het telefoonnummer van het callcenter wordt op woensdag bekend gemaakt. Vorig jaar hielpen de experten op één dag al 1.300 burgers verder.

Francis Adyns, woordvoerder FOD Financiën: 'Al meer dan 10 jaar slaan VRT en de FOD Financiën de handen in mekaar om de burger maximaal nuttige informatie te verstrekken om je belastingaangifte correct in te vullen. En om je actief en persoonlijk te helpen met die belastingaangifte tijdens, dit jaar, twee dagen callcenter bemand met medewerkers van de FOD. De publieke omroep, met name het consumentenprogramma bij uitstek 'WinWin', en de overheidsdienst zijn partners om de burger bij te staan bij het invullen van die aangifte.'

Parallel daaraan organiseert VRT NWS een live vragensessie, waarbij het publiek vooraf vragen kan insturen over de personenbelasting. Tijdens de live‑uren tussen 18 en 20 uur beantwoorden journalisten en experten die vragen in realtime, waarna alle vragen en antwoorden nog 24 uur beschikbaar blijven op de site en app van VRT NWS.

'WinWin Belastingspecial', elke weekdag tussen 9 uur en 10 uur op Radio 2. Het callcenter opent de lijnen op woensdag 20 mei (van 9 uur tot 17 uur) en zaterdag 23 mei (van 9 uur tot 14 uur).