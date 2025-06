'WinWin' en financiële experts helpen luisteraars tijdens belastingspecial

De tijd van het jaar is weer aangebroken en niemand ontsnapt eraan: de belastingaangifte moet worden ingevuld. Xavier Taveirne en zijn team van 'WinWin' nemen de luisteraar van Radio2 bij de hand en geven tijdens de eerste week van juni allerlei tips om het invullen van de belastingaangifte zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Op woensdag 4 juni organiseert het Radio2-consumentenprogramma opnieuw een callcenter voor vragen over de belastingbrief. Dan zitten de experts van de Federale Overheidsdienst Financiën de hele dag klaar om een antwoord te geven op concrete vragen over de aangifte van de personenbelasting.

'WinWin' loodst je door de belastingaangifte

Benieuwd wat er dit jaar niet aan je aandacht mag ontsnappen bij het invullen van je belastingaangifte? Xavier Taveirne verzamelt vanaf 2 juni de hele week lang de belangrijkste tips om de belastingaangifte zo zorgvuldig mogelijk te kunnen invullen, tijdens een special van 'WinWin' op Radio2.

Hij nodigt elke werkdag tussen 9.00 uur en 10.00 uur experten uit zoals Maurice De Mey, docent aan de Fiscale Hogeschool en professoren Fiscaal Recht Michael Maus (VUB) en Emma Suzanne Van Aggelen (UHasselt). Ook Chris Sugira en Kristel Verbeke van Team WinWin komen langs. Xavier laat ook minister van Financiën Jan Jambon aan het woord. De luisteraars krijgen antwoorden op prangende vragen als 'Hoe kan je ervoor zorgen dat je minder belastingen moet bijbetalen?' en 'Hoe krijg je een deel van de belastingen die je op dividenden betaalt terug?'. Er is ook een nieuwigheid dit jaar: je mag je aangifte nu ook laten invullen door een vriend, kennis of familielid naar keuze. 'Wat gebeurt er als die een fout zou maken?' 'WinWin' gaat aan de slag gaan met de concrete vragen van de luisteraar.

Xavier Taveirne, presentator 'WinWin': 'Kijk, je belastingbrief moét je invullen. Daar ontsnapt niemand aan. Maar we proberen het voor jou wel graag zo gemakkelijk mogelijk te maken. Daarom is het zo fijn dat de FOD Financiën de beste experts ter beschikking stelt voor ons callcenter. Het is ongelooflijk hoeveel parate kennis ze hebben over alle codes die je op je belastingbrief vindt. Ze zullen met jou ook echt zoeken naar een win-win in je aangifte. Het is belangrijk om elke Vlaming met z'n aangifte te helpen. Je wil toch weten waarom je belastingen betaalt? En vooral: dat je niet te veel betaalt. Je zal zien dat het lang niet zo moeilijk is als je denkt.'

Callcenter met experts

Uiteraard krijgt iedereen ook weer de kans om persoonlijke vragen te stellen. Op woensdag 4 juni kunnen luisteraars terecht bij het callcenter van 'WinWin', samen met de FOD Financiën. De experten zullen de hele dag lang tussen 9.00 uur en 17.00 uur zoveel mogelijk vragen van luisteraars telefonisch beantwoorden. Het telefoonnummer van het callcenter wordt die dag bekend gemaakt in 'Goeiemorgen Morgen!', de ochtendshow van Radio2.

Nele Matthys, FOD Financiën: 'De burger correct en efficiënt informeren, dat zit in het DNA van VRT én de FOD Financiën. Daarom slaan we dit jaar opnieuw de handen in elkaar voor een initiatief dat perfect aansluit bij die gedeelde missie: samen met Radio2 en 'WinWin', het enige consumentenprogramma in Vlaanderen, zetten we een telefonisch mini-contactcenter op. Ondanks de vele vooraf ingevulde gegevens en de interactieve hulp in de online aangifte, blijven sommige mensen namelijk hier en daar met vragen zitten. Voor hen staan we uiteraard klaar met telefonische ondersteuning bij het invullen van hun belastingaangifte. Het initiatief van 'WinWin' sluit daar naadloos bij aan: telefonische hulp als het digitaal niet onmiddellijk lukt.'

De 'WinWin' belastingspecial, van maandag 2 juni tot en met vrijdag 6 juni op Radio2.