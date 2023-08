Wim Oosterlinck terug op radiozender Willy tijdens avondspits

Foto: Willy - © DPG Media 2023

Wim Oosterlinck is terug thuis. Op de radio weliswaar, want begin dit jaar verruilde hij tijdens zijn ouderschapsverlof tijdelijk de radiostudio voor zijn huiskamer. Vanaf maandag 28 augustus trapt Willy het nieuwe radioseizoen af en is Wim Oosterlinck dagelijks tussen 16.00 en 19.00 uur te horen op Vlaanderens jongste rockzender.