Wim Oosterlinck en Sien Wynants presenteren eerste 'Belrock 100' bij Willy

Het hele jaar door weerklinkt er veel Belgische muziek van vroeger en nu op radiozender Willy, dus zeker ook tijdens deze Week van de Belgische Muziek. Op vrijdag 26 januari presenteert Willy de allereerste editie van de 'Belrock 100'.

Tussen 10.00 en 19.00 uur kruipen Willy-dj’s Sien Wynants en Wim Oosterlinck achter de knoppen en laten ze de 100 beste Belgische rockplaten de revue passeren. Van de onnavolgbare klanken van Arno en dEUS tot de herkenbare sound van K’s Choice en de dromerige melodieën van Girls In Hawaii. Deze lijst omarmt het rijke palet van Belgisch muzikaal talent en telt af naar het beste rocknummer dat ooit in ons Belgenlandje is geschapen.

Wim Oosterlinck verkondigt met trots: 'Tijdens de Week van de Belgische Muziek draaien we nòg meer Belgische muziek dan anders op Willy. Met als hoogtepunt: de 'Belrock 100' vrijdag. Onze slogan: ‘Voor Vorst, voor Vrijheid, en voor Den Dikke Lu.’ (lacht)'.

Sien Wynants voegt toe: 'Deze lijst wordt doordrenkt met de crème de la crème van de Belgische muziekscene. Op deze manier willen we de Week van de Belgische Muziek vieren en de liefde voor muziek van eigen bodem volop in de schijnwerpers zetten.'

'De Belrock 100', vrijdag 26 januari tussen 10.00 en 19.00 uur op Willy. Willy is te beluisteren via DAB+, in de Willy-app, via willy.radio en Telenet kanaal 931. Willy op de voet volgen? Dat kan via Willy’s Facebookpagina en Instagram.