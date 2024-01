Willy presenteert 'Fuzzbox': een wekelijkse dosis nieuwe muziek met Eppo Janssen

Dj Eppo Janssen presenteert vanaf woensdag 7 februari het eerste programma rond nieuwe muziek op rockzender Willy. In 'Fuzzbox' gaat hij op zoek naar de beste nieuwe singles, de strafste albums en andere verborgen muzikale parels.

Tussen 19.00 en 21.00 uur duikt hij samen met de luisteraars twee uur lang in de wereld van de nieuwste releases. Of het nu rock, pop, indie, punk of nintendo-core is ... Als het goed is, zal iedereen het geweten hebben.

Willy-dj Eppo Janssen: 'Mijn nieuwe muziek-radar staat constant aan. Vaak tot groot ongenoegen van mijn gezinsleden als ik de zoveelste platenwinkel binnenwandel en door de 'NIEUW!'-bakken blader of plots weer even de Shazam-knop indruk en vraag om 10 seconden te zwijgen. Nieuwe muziek is overal: het voorprogramma dat je omver blaast, een bende teenagers die bloednerveus aan een wedstrijd meedoen, dat ene onbekende plaatje dat de dj op het feestje draait, de onverwacht sterke comeback-single van Blur of gewoon weer het uitstekende zevenendertigste album van King Gizzard & The Lizard Wizard. En wie is plots dat nieuwe groepje dat Jack White op zijn Third Man-label tekende? Er was weinig twijfel toen de de grote CEO van Willy me vroeg om er een programma rond te maken. De jacht is vaak leuker dan de vangst. Maar het allerleukst is om die vangst wekelijks met de Willy-luisteraars te delen. Zwijg me over de laatste k*tgroep uit Engeland? Olé Ola! Ik denk het niet.'

Niet alleen voor zijn job als muziekprogrammator bij Pukkelpop, maar ook als muziekliefhebber en kenner in hart en nieren is Eppo Janssen altijd op zoek naar de bands van morgen. Grasduinend door de miljoenen playlists van een of ander streamingplatform, op showcase-festivals als Eurosonic en SXSW, of gewoon door het aanbod van de lokale platenboer. Quasi elke jonge band passeert in zijn Buis Van Eustachius. Er moest maar eens een oorworm tussen zitten. Daarom is hij de ideale match voor 'Fuzzbox'. Luisteraars worden getrakteerd op dé nieuwe nummers die ze die week gehoord moeten hebben, een album van de week wordt uitgelicht en hij bestudeert de kleine lettertjes op de komende concertkalenders en festivalaffiches. Wie luistert, is helemaal mee.

Willy is te beluisteren via DAB+, in de Willy-app, via willy.radio en Telenet kanaal 931. Willy op de voet volgen? Dat kan via Willy’s Facebookpagina en Instagram.