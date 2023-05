Willy palmt museum 'M Leuven' deze zomer in met een portie live radio, optredens en bekende gasten

Normaal gezien heerst er kalmte, maar deze zomer doet Willy het Leuvense museum 'M Leuven' op zijn grondvesten daveren. De eerste drie weken van juli (van 3 tot 21) en de laatste drie weken van augustus (van 7 tot 25) meert Willy namelijk aan bij de ZoMerbar van M.

Van maandag tot vrijdag maakt de zender er live radio tussen 11.00 en 18.00. Een frisse pint na het werk? Livemuziek gebracht door de muzikale beloftes van morgen? Blijven plakken met de Willy-dj’s? Het kan allemaal! Bezoekers mogen zich verwachten aan de beste rockmuziek met een zomerse inslag, gekruid met muzikale (inter)nationale artiesten, akoestische sessies en een heerlijke zomerbar.

Deze zomer staat Willy dus niet alleen op de festivalweide, maar voor het eerst ook in een museum. Willy-dj Elien D’hooge speelt elke werkdag vanaf 11.00 uur de meest zomerse rockplaten. Vanaf 15.00 uur nemen Willy-dj’s Stijn Meuris, Tomas De Soete, Iwein Segers, Sien Wynants, Sofie Engelen en Annelies Orye het afwisselend van elkaar over. Donderdag wordt dé hoogdag van de week, want dan blijft Willy plakken tot 22.00 uur voor het beste afterworkfeestje van de stad. Tussen 18.00 en 20.00 uur kiest een bekende muzikale gast twee uur lang de platen op Willy. Vanaf 20.00 zijn er optredens van muzikale beloftes als Hideous, deelt Luc Janssen sterke verhalen uit de backstage van de festivals die hij jarenlang presenteerde en weerklinken er ook de beste afterwork dj-sets. In samenwerking met M zorgt Willy deze zomer voor de perfecte plek om te blijven plakken. De live uitzendingen van Willy maken deel uit van de Zomer van M met ZoMerbar en ZoMertuin.

Van 3 tot 21 juli en van 7 tot 25 augustus, elke werkdag van 11.00 tot 18.00 uur.