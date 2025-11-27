Willy opent zijn chalet voor intieme concerten van Zornik, SONS, Dressed Like Boys en De Mens

Impasse compleet! DAZN verbreekt voetbalcontract met Pro League - UPDATE
donderdag 27 november 2025
Foto: Willy - © DPG Media 2025

Willy trekt opnieuw de Ardennen in voor wat stilaan een eindejaarsritueel is geworden. Van maandag 8 tot en met vrijdag 12 december nestelt de zender zich in de Ardennen voor een nieuwe editie van de Willy Chalet.

De dj’s leven, werken en slapen er samen en maken van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat live radio. Maar zodra de avond valt, krijgt de chalet een tweede leven. Vier avonden op rij gaat het meubilair aan de kant en verandert de woonkamer in een van de meest intieme concertzalen van het land. Geen grote podia, geen barricades, enkel een handvol fans op een meter van vier Belgische topacts. Zornik opent op maandag 8 december, gevolgd door Dressed Like Boys op dinsdag 9 december, SONS op woensdag 10 december en De Mens op donderdag 11 december.


Willy-dj Roos Van Acker: 'Dichter bij de muziek kom je niet. Je staat op ademafstand van de artiesten. Je kunt hun energie van wel heel dichtbij voelen, zelfs bijna aanraken.'

Maar de Willy Chalet is geen vakantie, althans niet voor de dj’s. Overdag maken ze tussen 7.00 en 21.00 uur live radio vanuit de chalet. En alsof samen werken én leven met collega’s nog niet uitdagend genoeg is, nemen ze het tussendoor tegen elkaar op in een reeks challenges. Luisteraars kunnen meespelen door te gokken wie wint en hoe lang een opdracht duurt. Wie slim (of gewoon gelukkig) gokt, kwalificeert zich voor het finalespel op vrijdag 12 december. Daar valt één ding te rapen: de sleutel van de chalet. De winnaar mag tussen Kerst en Nieuwjaar vertoeven in de Willy Chalet, samen met 17 vrienden.

Willy-dj Tomas De Soete: 'De Willy Chalet is voor mij eigenlijk een wondermooie teambuilding met de Willy’s. De mix van alle Willy dj’s samen op die fantastische locatie, samen met de artiesten die er elke avond een totaal andere, maar unieke sfeer creëren. Daarbovenop komt elke avond een verse lading luisteraars, onze échte Willy’s. Dat maakt er telkens weer een heerlijke, slopende topweek van!'

De Willy Chalet loopt van 8 tot en met 12 december. Tickets voor de huiskamerconcerten zijn te winnen via Willy.radio. Willy is te beluisteren via DAB+, in de Willy-app, via willy.radio en op Telenet digitale televisie. Volg Willy op Facebook en Instagram voor updates uit de chalet.


Persbericht Willy
https://www.willy.radio/
Meer artikels over Willy
