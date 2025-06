Willy goes Disney: Noémie Wolfs en Zimmerman geven 'Love' uit Robin Hood een magisch jasje voor onderweg

De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent: lange autoritten richting het zuiden. Gelukkig zorgt radiozender Willy met Willy's Kinderliedjes voor op Vakantie voor muzikaal gezelschap, waar zowel ouders als kinderen van kunnen genieten.

Bekende artiesten blazen er hun favoriete jeugdliedjes nieuw leven in. Ook Noémie Wolfs en haar echtgenoot Zimmerman, bekend van Balthazar, doen mee met een bijzondere ode aan Disney. Hoewel het duo zelf geen kinderen heeft, was de keuze voor hun kinderliedje wel snel gemaakt. 'Het was al snel duidelijk dat we niet iets te kleuterachtigs wilden doen maar wel iets van Disney', vertelt Simon. Samen herbekeken ze een hele reeks films, op zoek naar hét perfecte nummer. 'Uiteindelijk is het ‘Love’ geworden, uit Robin Hood. Niet per se mijn favoriete Disneyfilm, maar die soundtrack is zó mooi. Een van de mooiste die Disney ooit heeft gemaakt', vertelt Noémie. Het resultaat: een gevoelige balladversie, met een flinke scheut romantiek.

Bekijk hier ‘Love’ in de versie van Noémie & Simon:

Welke artiesten hun innerlijk kind nog eens helemaal loslaten, ontdekken de luisteraars de komende weken. Willy-dj’s Tomas & Sien droppen elke dinsdag en donderdag tijdens de ochtendspits een gloednieuwe rockversie van een klassiek kinderliedje - exclusief via de Willy-app, Willy.radio en YouTube. Ook de knallende covers uit de eerste editie – met onder meer Mauro Pawlowski, School Is Cool, Oproer, High Hi en Sloper – zijn nog steeds beschikbaar.