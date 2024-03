Willy eert Kurt Cobain 30 jaar na zijn overlijden tijdens de 'Week Van De Jaren 90'

Vrijdag 5 april markeert het 30-jarig overlijden van de legendarische zanger Kurt Cobain. Hij stond aan het roer van de invloedrijke Amerikaanse rockband Nirvana en drukte een onuitwisbare stempel op de muziekgeschiedenis van de jaren negentig.

Als hommage aan deze mijlpaal lanceert radiozender Willy tijdens deze Week Van De Jaren 90 (van 25 tot 29 maart) een niet te missen radiospecial over de band. In 'Nirvana Was Her'’, van maandag 25 tot donderdag 28 maart tussen 19.00 en 21.00 uur bij Willy, verwelkomt muziekjournaliste van HUMO en Nirvana-fan Katia Vlerick de luisteraars voor een diepe duik in het tijdperk van Nirvana. De special brengt een boeiende mix van muzikale hoogtepunten, interviews met centrale gasten Tijs Vanneste, Lara Chedraoui en Tijmen Govaerts, verrassende verhalen en ook een exclusieve vooruitblik op de gloednieuwe, driedelige podcast 'Nirvana was Here'.

Nirvana - bekend om tijdloze hits als Smells Like Teen Spirit en Come as You Are en het baanbrekende album Nevermind - staat centraal tijdens de 'Week Van De Jaren 90' bij Willy. Ondanks hun korte carrière drukte Nirvana een blijvende stempel op de geschiedenis van alternatieve rock, en blijft hun muzikale erfenis generaties na generaties inspireren.

Katia Vlerick: 'Vanaf maandag draaien we bij Willy muziek van Nirvana, maar ook bands die Kurt Cobain inspireerden en muziek die werd geïnspireerd door Nirvana. We keren terug naar de drie concerten die Nirvana speelde in België, via fragmenten uit de podcast Nirvana Was Here. En we praten met bekende Nirvana-fans Tijs Vanneste, Lara Chedraoui en acteur Tijmen Govaerts over wat die groep voor hen heeft betekend. We leggen de ziel van Nirvana bloot, de punk en de poëzie. Waarom is Nirvana 30 jaar na de dood van Kurt Cobain nog altijd overal?'

Willy en HUMO lanceren driedelige podcast 'Nirvana Was Here'

In een unieke samenwerking met HUMO wordt gelijktijdig met de radioshows de bijbehorende podcast 'Nirvana Was Here' gelanceerd, eveneens gehost door Katia. De podcastafleveringen worden beschikbaar gesteld op 25 maart (aflevering 1), 26 maart (aflevering 2) en 27 maart (aflevering 3), en beloven een diepgaande verkenning van Nirvana en zijn impact op de muziekwereld.

'Nirvana Was Here', van maandag 25 tot donderdag 28 maart, tussen 19.00 en 21.00 uur op Willy. Willy is te beluisteren via DAB+, in de Willy-app, via willy.radio en Telenet kanaal 931. Willy op de voet volgen? Dat kan via Willy’s Facebookpagina en Instagram. De bijbehorende podcast 'Nirvana Was Here' is te beluisteren via willy.radio, HUMO.be en in de apps van Willy & HUMO.