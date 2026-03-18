Willy-dj Tomas De Soete duikt de 'Willy 500 van de jaren '90' in met smerigste filmscène ooit

woensdag 18 maart 2026
Foto: Willy - © DPG Media 2026

Een ranzinge toilet die pulst op muziek, met een dj die zijn handen (en meer) letterlijk vuilmaakt. Willy-ochtendstem Tomas De Soete heeft zijn 'properste kleren' aangetrokken om de legendarische toiletscène uit 'Trainspotting' tot leven te wekken.

Dertig jaar geleden maakte de wereld kennis met Renton en zijn 'Choose Life-filosofie'. 'Ik kan nog perfect dat gevoel oproepen van totale afkeer en tegelijk enorme fascinatie dat ik destijds tijdens de première bij die scène voelde. Zoiets smerigs en lolligs tegelijk had ik nog niet gezien. Heerlijk dus om dat 30 jaar later zelf te mogen spelen!', vertelt Tomas. De film groeide uit tot een van de meest bepalende cultfilms van de jaren ‘90. Met artiesten als Iggy Pop, The Prodigy, Blur en Lou Reed op de soundtrack voelt Trainspotting als een blauwdruk van dat decennium. Een decennium dat vanaf 30 maart een week lang centraal staat tijdens de 'Willy 500 van de jaren ‘90'.


Want of het nu grunge, dance of Britpop was: Willy viert het allemaal. Of om het in de woorden van Renton te zeggen: Choose Willy.


Om de soundtrack écht tot leven te brengen, organiseert Willy op donderdag 2 april een exclusieve filmavond in samenwerking met Cinema Lumière Mechelen. Daar wordt 'Trainspotting' voor één avond vertoond op het grote scherm. Luid, intens en zoals het bedoeld is. Luisteraars kunnen hun plaatsje winnen door mee te luisteren in de week van 23 maart: wie op Willy afstemt, maakt kans om de filmklassieker opnieuw te beleven met gelijkgestemde fans.

Wie zelf wil bepalen welke nineties-classics de lijst aanvoeren, kan nog tot en met vrijdag 27 maart stemmen op zijn of haar favorieten via de Willy-app of via Willy.radio. De 'Willy 500 van de jaren ‘90' is vanaf 30 maart te beluisteren via DAB+, in de Willy-app, via willy.radio en op Telenet digitale televisie. Volg Willy op Facebook en Instagram voor meer updates.


Persbericht Willy
https://www.willy.radio/
'Huis Gemaakt' - Dina Tersago (VTM)

Het deadlineweekend is aangebroken: kabels en buizen moeten netjes en op tijd afgewerkt zijn. De vermoeidheid slaat toe en spanningen lopen op. De jury controleert streng en beloont het sterkste pand met een beslissend slaapkamervoordeel.

'Huis Gemaakt', om 20.35 uur op VTM.

'Huis Gemaakt', om 20.35 uur op VTM.

