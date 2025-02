Willy brengt iconische videoclip Sadness van Stash opnieuw tot leven met de vedetten van toen

Of je nu door de Vlaamse clubs zwierf, in de auto zat of simpelweg in de huiskamer, de hit Sadness van Stash was in de jaren 2000 overal te horen. En nu, 20 jaar na het originele succes, krijgt deze Belgische klassieker een tweede leven met een nieuwe versie van de iconische videoclip.

'Op vrijdag 28 februari zendt Willy de eerste 'Willy Top 100 Van De Jaren 2000' uit. Maar wij zouden Willy niet zijn als we het bij een gewone lijst lieten. We geven de legendarische clip van Sadness een 2025-makeover, exact 20 jaar later. Dat betekent, dezelfde shots, dezelfde decors, dezelfde vintage sfeer én uiteraard dezelfde vedetten als toen', legt Willy-dj Wim Oosterlinck uit. Axl Peleman, Guy Swinnen, Walter Grootaers, Frank Vander Linden, Stijn Meuris, Jan Van Eycken, Dirk Jans, Pascal Deweze en Olivier Adams stappen daarmee opnieuw in de iconische ‘Sadness-spotlights’.

De muziek van Sadness was overal in de jaren 2000, maar de beelden van de videoclip waren minstens zo legendarisch. 'De originele videoclip was iets unieks. De bandleden van Stash zelf kwamen niet in beeld, maar een indrukwekkende lijst Vlaamse artiesten vulde dat lege podium. Het was die bijzondere mix van muziek en visuele creatie die de clip zo iconisch maakte', vertelt Wim. In de nieuwe versie is alles tot in de kleinste details nagemaakt: van de camerastandpunten tot de sets. Zelfs de originele cameraman Tomas Fadeux en regisseur Eddie Gregoor werkten mee. 'We wilden diezelfde magie van toen opnieuw creëren. De tijd mag voorbijgevlogen zijn, maar het liedje heeft nog atijd impact. Voor velen is het nog altijd de soundtrack van de jaren 2000.' In de remake ontbreekt wel een belangrijk gezicht: Luc De Vos, die in 2014 overleed. 'Luc was een onmiskenbare kracht in die tijd, en het voelt raar om de clip nu zonder hem te maken. De lege microfoon spreekt boekdelen. Hij is onvervangbaar, zijn aanwezigheid in de Belgische muziek blijft onmiskenbaar', vertelt Stijn Meuris.

Nog de hele week lang focust Willy zich op de beginjaren van de 21ste eeuw met als kers op de nostalgische taart: 'De Willy Top 100 Van De Jaren 2000' op vrijdag 28 februari.