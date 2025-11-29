Will Tura is de Keizer van de 'Radio Bene Evergreen 1000'

De luisteraars van Radio Bene hebben gesproken: 'Eenzaam zonder jou' van Will Tura is de absolute winnaar van de 'Radio Bene Evergreen 1000'. De keizer van het Vlaamse lied bevestigt met maar liefst 21 evergreens in de lijst.

Radio Bene-luisteraars kiezen massaal voor artiesten van bij ons. Naast Will Tura's dominante aanwezigheid staan ook Louis Neefs, Clouseau, Willy Sommers, Johan Verminnen en Ann Christy met minstens 5 liedjes in de lijst.

Bij de internationale artiesten zijn The Beatles, Elvis Presley en ABBA de meest genoteerde namen in de 'Radio Bene Evergreen 1000', wat bewijst dat grote klassiekers grenzeloos blijven resoneren.

De finale van de 'Radio Bene Evergreen 1000' vond plaats op de drukbezochte markt in Turnhout en was ook te horen op Radio 2 tussen 13.00 en 16.00 uur. Presentatoren Yannick Bovy en Peter Hermans openden de uitzending (9.00 -12.00 uur), waarna Lars de Groote, Vanessa Vanhove en Barbara Dex de top van de lijst onthulden.

Barbara Dex: 'Wat een eer om live op de markt in Turnhout de favoriete evergreens van de Radio Bene-luisteraars te mogen spelen. De vele positieve reacties op de 'Radio Bene Evergreen 1000' zijn hartverwarmend. Met de unieke mix van evergreens en klassiekers van bij ons raakt Radio Bene de juiste snaar, dat merk ik vandaag op de markt in Turnhout. En Will Tura is natuurlijk terecht de Keizer van de 'Radio Bene Evergreen 1000'.'

December: the most wonderful time of the year op Radio Bene

December is the most wonderful time of the year op Radio Bene, met de mooiste kerst-evergreens. Maar de komende weken staan ook volledig in het teken van muzikale eindejaarsoverzichten.

Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 60 (zaterdag 6 en zondag 7 december)

Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70 (zaterdag 13 en zondag 14 december)

Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 80 (zaterdag 20 en zondag 21 december).

Van 26 tot 31 december draait Radio Bene nog eens voluit de Evergreen 1000.