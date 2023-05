Wie wordt 'De Uitverkorene' van Q-dj Vincent Fierens en wint 2.500 euro?

Van maandag 8 tot en met vrijdag 12 mei is Q-dj Vincent Fierens volledig in de ban van zijn uitverkorenen. Met 'De Uitverkorene', een gloednieuwe actie van Qmusic, gaat hij tijdens 'Vincent Live' (16.00 - 19.00 uur) iedere dag op zoek naar die éne Q-luisteraar die aan vijf willekeurige, specifieke persoonlijke kenmerken voldoet. Dé gelukkige uitverkorene wint maar liefst 2.500 euro.

Q-dj Vincent Fierens: 'Een Q-luisteraar die 1 zus heeft, in de jaren 80 geboren werd, met een blauwe auto rijdt, een selfie met Koen Wauters én een tattoo op de bovenarm heeft. Ik ga me de komende week rot amuseren met het verzinnen van volledig willekeurige kenmerken, waaraan mijn uitverkorene van die dag moet voldoen. Ik kan me voorstellen dat de Q-luisteraars die zich in alle vijf de eigenschappen kunnen vinden volledig uit hun dak zullen gaan. Voor de uitverkorenen die dan ook nog eens 2.500 euro winnen, is het feest helemaal compleet!'

Q-dj’s Maarten en Dorothee geven tijdens hun ochtendshow (6.00 - 10.00 uur) het eerste kenmerk prijs waaraan 'De Uitverkorene' moet voldoen. Q-dj Matthias Vandenbulcke doet de groep potentiële uitverkorenen tussen 10.00 en 13.00 uur slinken met een tweede kenmerk. Q-dj Vincent schakelt vanaf 16.00 uur, tijdens 'Vincent Live', een versnelling hoger en vuurt maar liefst drie eigenschappen op de Q-luisteraars af. Wie aan alle vijf de kenmerken van ‘De Uitverkorene’ voldoet, kan zich aanmelden in de Q-app om zo kans te maken op 2.500 euro.

'De Uitverkorene', van maandag 8 tot vrijdag 12 mei bij 'Vincent Live' op Qmusic.