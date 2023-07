Wie wint 'Festival Fever' en staat volgende week op het Beach Festival?

Spannend weekend voor de vier finalisten van 'Festival Fever'! Zondag geven zij vanaf 16.00 uur aan de Nostalgie Beach Radio het beste van zichzelf. Ze treden er live op bij Fleur Brusselmans en Elias Smekens.

Rond 19.00 uur weten we dan wie op 5 augustus samen met de Nostalgie All Stars het Beach Festival mag openen.

Deze kandidaten werden door de luisteraar naar de finale gestemd:

Lynn Mullier (32) uit Anderlecht

Shaday Van der Vennet (19) uit Brugge

Antoine Hertoghe (47) uit Wilrijk

Barbara Verbergt (29) uit Antwerpen

Zondag geven de vier finalisten nog een laatste keer het beste van zichzelf om de luisteraar te overtuigen. Je kan thuis volgen via je radio of live komen kijken aan de Beach Radio vanaf 16.00 uur. Na alle optredens gaan de stembussen open.

Jurylid Patsy van de Nostalgie All Stars: 'Het was de vorige weekends bij Festival Fever al bijzonder spannend en ik ben echt benieuwd hoe de live optredens zondag de fans en luisteraars nog zullen beïnvloeden. Wie het ook moge worden.. wij kijken er met de Nostalgie All Stars al ontzettend ​ naar uit om met onze nieuwe collega de pannen van het dak te spelen op het Beach Festival op zaterdag 5 augustus!'

Zaterdag is iedereen ook welkom op de laatste After Beach Apero: vanaf 17.00 uur aan de Nostalgie studio op de Zeedijk in Nieuwpoort. Daarna is het uitkijken naar het Beach Festival zelf natuurlijk.

Steven Van Herreweghe praat het programma aan elkaar en vanuit de studio op het festivalterrein maken de Nostalgie DJ’s twee dagen Beach Festival Radio. Op het festival kan je tussen de optredens door je dancing shoes aantrekken voor de 'Let's Dance' stage met Tony Talboom.